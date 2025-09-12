Numa altura em que os ânimos e as emoções estão ao rubro em todo o país, várias universidades nos Estados Unidos da América cancelaram aulas e eventos esta sexta-feira, depois de terem sido alvo de múltiplas “falsas ameaças”. Pelo menos oito instituições entraram em “lockdown“, avança o New York Times.

Florida, Georgia e Virginia foram os estados mais afetados por esta vaga de ameaças apresentadas. Não é conhecida a sua natureza — ou se estão de alguma forma conectadas entre si — mas a imprensa norte-americana sabe que afetou principalmente campus de universidade historicamente negras (HBCU) em cinco estados. Numa academia naval em Maryland, relatos de um atirador levaram a um tiroteio acidental que deixou duas pessoas feridas dentro destas instalações.

Na Universidade de Hampton, quando receberam uma ameaça durante o dia de quinta-feira, emitiram um alerta de evacuação a todos os funcionários não essenciais e instaram os estudantes a “minimizar a sua movimentação pelo campus“. De forma semelhante, na universidade estadual do Alabama e na Universidade Bethune-Cookman, na Florida, a direção suspendeu todas as suas atividades que estavam programadas e ordenou os estudantes a recolherem-se nos seus quartos até a polícia ter investigado a possível ameaça em todos os edifícios universitários.

Num comunicado a que o New York Times teve acesso, o Federal Bureau of Investigation (FBI) admitiu estar a par destas “falsas ameaças” que afetaram várias destas instituições, acrescentando que não tinham qualquer informação que se tratava de uma “ameaça credível”. “O FBI encara estas ameaças com grande seriedade, porque coloca pessoas inocentes em risco”, escreveram, referindo estar a colaborar com as autoridades locais para monitorizar a segurança e futuras ameaças nas universidades.

Olhando para o fator comum que liga as ameaças a estas instituições, o presidente da universidade estadual de Virginia diz que as ameaças às várias universidades historicamente negras tinham o objetivo de “perturbar, intimidar e instilar medo na comunidade”. “Sejamos claros: estas ameaças não são aleatórias. São ataques direcionados a instituições que há muito se destacam como pilares de excelência, empoderamento e progresso”, escreveu.