Um homem, de 76 anos, morreu esta sexta-feira na sequência da colisão entre dois automóveis ocorrida na Estrada Nacional 2 (EN2) junto a Mora, no distrito de Évora, que causou ainda dois feridos ligeiros, revelou a GNR.

Em declarações à agência Lusa, às 13h45, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou que o acidente provocou essa vítima mortal, mas ainda não possuía dados sobre as duas pessoas que sofreram ferimentos ligeiros.

Também contactada pela Lusa, por volta da mesma hora, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central aludiu à existência de uma vítima mortal, cujo corpo ainda se encontrava no local.

“Os dois feridos ligeiros foram transportados para o hospital de Évora”, acrescentou a Proteção Civil, também sem possuir dados adicionais sobre estas vítimas.

De acordo com a GNR, o trânsito, que foi cortado nos dois sentidos da EN2, perto da vila de Mora, após a colisão dos dois veículos ligeiros de passageiros, ainda continuava interrompido, às 13h45.

O acidente, cujo alerta foi dado às autoridades às 12h11, aconteceu por volta do quilómetro 475 da EN2 e, cerca de 10 minutos depois, “o trânsito ficou interdito nos dois sentidos” da EN2, para as operações de socorro às vítimas, de acordo com o comando sub-regional da Proteção Civil.

O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estacionado em Évora chegou a ser mobilizado para o local, mas foi depois desativado.

O acidente mobilizou um total de 27 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre bombeiros, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil de Mora e INEM, com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Ponte de Sor.