Uma explosão de gás causou, pelo menos, 21 feridos em Puente de Vallecas, na área metropolitana de Madrid. Entre as vítimas da explosão ocorrida este sábado às 15h locais (16h em Lisboa), estão três feridos em estado grave, de acordo com o El País.

A explosão teve origem num apartamento num rés do chão, onde vivia um casal, tendo derrubado o portão do prédio e ainda a parede de um bar contíguo ao apartamento, tanto que as primeiras informações apontavam para que este estabelecimento estivesse na origem da explosão. Testemunhas relatam ao El País que o bar Mis Tesoros estava cheio no momento da explosão, tendo várias pessoas que ali se encontravam ficado feridas.

De acordo com a Emergências Madrid, citada pela agência Efe, acorreram ao local 13 unidades destes serviços e 18 corporações dos bombeiros municipais, assim como a Unidade Canina. Os bombeiros estão a trabalhar na remoção de escombros e na inspeção do edifício, que ficou danificado. Numa mensagem na rede social X, os serviços de emergência da capital espanhola adiantam que a Secção de Apoio Aéreo da Polícia Municipal está a sobrevoar o local do incidente com drones.