Um grupo de orcas abalroou este sábado uma embarcação ao largo de Cascais, levando a que se afundasse. Não há registo de feridos, mas os tripulantes tiveram de ser resgatados com ajuda de equipas da estação salva vidas de Cascais. Uma segunda embarcação, um veleiro, foi também abalroado e obrigou a intervenção da Autoridade Marítima Nacional.

A informação foi confirmada ao Observador por fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional, que confirma também um outro episódio, com uma segunda embarcação também abalroada por um grupo de orcas, mas que não afundou. “Quatro pessoas, que seguiam a bordo de uma embarcação marítimo-turística ao largo da Baía de Cascais, e cinco pessoas, que seguiam a bordo de um veleiro a cerca de cinco milhas náuticas (aproximadamente nove quilómetros) da praia da Fonte da Telha, foram auxiliadas hoje, 13 de setembro, devido a uma interação com orcas”, referiu a Autoridade Marítima Nacional em comunicado, mais tarde.

Os ocupantes da embarcação que afundou ao largo de Cascais “precisavam de ser auxiliados, foram resgatados” mas nenhum dos elementos ficou ferido, disse fonte da AMN. “A segunda embarcação está a ser rebocada”, acrescentava a mesma fonte a meio da tarde.

No comunicado que divulgou sobre estes dois episódios, a AMN referia que “na sequência de um alerta recebido pelas 12h30, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foram de imediato ativados de imediato tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais e da Capitania do Porto de Lisboa”.

O documento acrescentava que, “à chegada ao local, constatou-se que os tripulantes se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo sido retirados com o auxílio de uma embarcação marítimo-turística que se encontrava nas proximidades”.

Em relação ao segundo episódio, o mesmo documento acrescentava que, “à chegada junto do veleiro, ao largo da praia da Fonte da Telha, constatou-se que as cinco pessoas se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo o veleiro sido transportado para o porto de abrigo de Oeiras”.