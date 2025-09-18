As exportações de bens de Portugal para França caíram 1,2% nos primeiros sete meses do ano, em termos homólogos, para 5.830,1 milhões de euros, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre janeiro e julho, as importações cresceram 9,7% para 4.851,2 milhões de euros, o que corresponde a um saldo comercial positivo para Portugal de 978,9 milhões de euros.

No ano passado, as exportações para França totalizaram 9.534,4 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 5,8% face a 2023, enquanto as importações subiram 6% para 7.726,6 milhões de euros.

Segundo o INE, em 2023 França era o segundo cliente de Portugal, passando para terceiro lugar em 2024, posição que detém atualmente. Enquanto fornecedora de Portugal, França ocupa o terceiro lugar. No ano passado, Lisboa era o 14.º cliente de Paris e o seu 16.º fornecedor.

Em 2024 contabilizavam-se 4.867 empresas exportadoras para França, contra 5.415 um ano antes. Eram 5.808 em 2022.

Entre os produtos mais exportados para França contam-se veículos e outros materiais de transporte (representou 15,5 do total no ano passado, tendo caído 13% 1.478,9 milhões de euros), seguida dos metais comuns (peso de 12,4%, com uma quebra de 6,6% para 1.180 milhões de euros) e de máquinas e aparelhos (peso de 12,1%, registando uma redução de 15,3% para 1.154,2 milhões de euros).

As compras de Lisboa a Paris caracterizam-se por veículos e outro material de transporte, que pesam 26,4% do total e que no ano passado somaram 2.043,5 milhões de euros (mais 5,1%), máquinas e aparelhos, com um peso de 16,1% (mais 14,8% para 1.246,7 milhões de euros) e químicos, que representam 11,6% do total (mais 9,4% para 892,5 milhões de euros).

Relativamente à balança comercial de serviços de Portugal com França, as exportações subiram 3,5% até junho para 2.864,4 milhões de euros e as importações avançaram 4,1% para 990,9 milhões de euros.