Milhares de motociclistas são esperados em Fátima, no sábado e no domingo, para participarem na X Peregrinação da Bênção dos Capacetes, que será presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério.

Esta é uma das maiores peregrinações à Cova da Iria, afirma uma nota do Santuário de Fátima, ao realçar que a peregrinação deste ano terá um “caráter jubilar por coincidir com o Ano Santo e o programa expande-se a dois dias”.

Os motociclistas participam nas celebrações, nomeadamente no acolhimento de peregrinos, no transporte do andor, no apoio à distribuição da comunhão, na recitação do rosário e na proclamação das leituras, refere o comunicado.

Além da missa dominical das 11h, presidida por D. Rui Valério, no Recinto de Oração do Santuário, este ano, o programa alarga-se ao dia anterior (sábado), com os motociclistas a serem convidados a vivenciar todo o fim de semana em Fátima.

Segundo o Santuário de Fátima, a “novidade do programa é a integração de atividades que visam aprofundar a relação entre a fé cristã e a segurança rodoviária”.

Nesse sentido, no sábado, no sábado, dia 20, decorre o colóquio com o tema “A Segurança Rodoviária nos horizontes da Fé”, no Centro Pastoral de Paulo VI, com participação livre.

Estão ainda previstas as palestras “Nunca vi tanta gente junta nem tanto carro (13-08-1917): breve história da bênção de veículos em Fátima”, por Luís Miguel Ferraz, investigador do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, e “Guiados pela Fé: uma ética cristã na estrada”, pelo padre Ricardo Figueiredo, diretor do Departamento da Comunicação do Patriarcado de Lisboa”.

“Como pode a Igreja ser promotora da segurança rodoviária? Questões específicas e interpelações práticas”, por Pedro Clemente, presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, é outro dos colóquios, que tem como objetivo “assinalar a importância de um esforço conjunto dos diversos setores da sociedade na promoção de atitudes e comportamentos que salvaguardem o bem e a segurança de cada utente da via”.

Em 2024, participaram na Peregrinação da Bênção dos Capacetes mais de 180 mil motociclistas, informa ainda o Santuário de Fátima.