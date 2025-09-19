O governo sombra do Chega começa a ganhar forma e já são conhecidos 11 nomes dos futuros ministros sombra. O nome mais sonante é, até agora, o de Rui Gomes da Silva, que foi ministro dos Assuntos Parlamentares e ministro adjunto do primeiro-ministro do governo de Pedro Santana Lopes e deputado do PSD durante vários anos. De acordo com fonte da direção, o ex-governante e advogado é o escolhido para a pasta da Justiça.

Depois de terem sido avançados sete nomes na quinta-feira, esta sexta-feira foram conhecidos mais quatro. Rui Teixeira Santos será o ministro sombra para as áreas da Economia e Finanças, como avançou o Diário de Notícias. Teixeira Santos é professor associado no Instituto Superior de Gestão (ISG) e é doutorado em Ciência Política pela Universidade Lusófona de Lisboa, tendo-se graduado com uma tese intitulada “Economia Política da Corrupção – O Caso dos Estados Lusófonos”. Foi jornalista e presidente da administração do jornal “Semanário”, nos anos 90, que depois iria à falência, e esteve também ligado à criação do jornal Novo, em 2020, que fechou pouco tempo depois.

O deputado do Chega Nuno Simões de Melo é a escolha de André Ventura para a área da Defesa. É licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar e mestre em Logística. É coronel de cavalaria na reserva e coordenador da Comissão Parlamentar para a Defesa Nacional. Nas últimas legislativas, foi eleito pela segunda fez deputado do Chega, depois de ter sido membro e conselheiro da Iniciativa Liberal.

O eurodeputado do Chega Tiago Moreira de Sá será o ministro sombra dos Negócios Estrangeiros, avançou esta sexta-feira André Ventura. O antigo deputado do PSD é doutorado em Ciência Política e professor associado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sendo também investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI).

A revista Sábado avançou o nome de Margarida Bentes Penedo para ministra sombra da Habitação e Infraestruturas, informação entretanto confirmada pelo Observador. Bentes Penedo foi dirigente do CDS, na direção de Francisco Rodrigues dos Santos, e foi eleita, em 2021, deputada municipal de Lisboa, pela coligação Novos Tempos de Carlos Moedas. Entretanto, desvinculou-se do partido e tornou-se deputada não inscrita. É arquiteta e cronista do Observador.

O Observador sabe também que Miguel Corte Real, ex-PSD que liderou a bancada do PSD na Assembleia Municipal do Porto e é o atual cabeça de lista do Porto às eleições autárquicas pelo Chega, também está no governo sombra escolhido por André Ventura e fica com a pasta da Reforma do Estado.

Durante a entrevista ao Now, André Ventura revelou outros quatro nomes para o executivo sombra. O independente Jorge Cid, médico-veterinário, que foi bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários durante 12 anos, foi oficial superior no Exército e fundador do Hospital Veterinário do Restelo. É o rosto da pasta da Agricultura.

Horácio Costa foi diretor do serviço de Cirurgia Plástica Reconstrutiva do Hospital de Vila Nova de Gaia e, segundo o próprio site do hospital, é atualmente diretor clínico do Hospital de São Francisco da Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Porto. Será o responsável pela pasta da Saúde no governo sombra do Chega. Não é a primeira vez que surge associado ao partido: chegou a ser apontado como cabeça de lista a Vila Nova de Gaia nas eleições autárquicas e acabou por ir como número dois da lista, como independente. A somar a isso, já tinha marcado presença numas jornadas parlamentares do partido.

Para a Administração Interna, o escolhido do Chega é Fernando Silva, professor de Direito Penal na Universidade Autónoma de Lisboa e Professor Adjunto, na área de Direito, na Escola Superior de Tecnologia do Mar, do Instituto Politécnico de Leiria. O advogado é membro da Comissão Nacional de Eleições nomeado pelo Chega e já tinha estado presente em jornadas parlamentares do partido.

Teresa Nogueira Pinto, mestre em Relações Internacionais e Doutorada em Ciência Política pela Universidade Católica Portuguesa, para a área da Cultura. A escritora e professora universitária é filha de Jaime Nogueira Pinto.

Entretanto, a Lusa confirmou também, através de fonte oficial do partido, que o professor universitário Alexandre Franco de Sá ficará responsável pelas pastas da educação, ciência e inovação. É docente e doutorado pela Universidade de Coimbra, dedicando-se sobretudo à área da Filosofia Social e Política.

A entrega do governo sombra, prometido por André Ventura após as eleições legislativas, estava prevista para esta quinta-feira, dia 18 de setembro. O líder do Chega garantiu, em entrevista ao Now, que já entregou a lista à direção nacional e que a revela na totalidade esta sexta-feira. E referiu que a mesma será composta maioritariamente por independentes e que haverá pessoas da bancada “excecionalmente”.

*Notícia atualizada às 20h30 de 19/09/2025 com os nomes anunciados esta sexta-feira