A agência espacial norte-americana NASA encontrou 6.000 exoplanetas (planetas fora do sistema solar) desde que o primeiro foi descoberto em 1995, noticiou na quinta-feira a Europa Press.

“Quase 30 anos após a primeira descoberta de um planeta em órbita de uma estrela semelhante ao Sol para lá do nosso sistema solar, o Arquivo de Exoplanetas da NASA atingiu os 6.000 exoplanetas confirmados”, anunciou a NASA na rede social X.

At our hearts, we are seekers, and today we celebrate a scientific milestone! Nearly 30 years after the first discovery of a world orbiting a Sun-like star beyond our solar system, @NASA’s Exoplanet Archive reached 6,000 confirmed exoplanets. ???? Read more:… pic.twitter.com/WghnWAxbC2 — NASA Universe (@NASAUniverse) September 17, 2025

Com base na lista de exoplanetas, os planetas rochosos parecem ser mais comuns no universo.

Os investigadores também descobriram um conjunto de exoplanetas completamente diferentes dos planetas do sistema solar.

Os cientistas destacaram que existem planetas do tamanho de Júpiter que orbitam (movimentam-se em torno de algo) a sua estrela mais perto do que Mercúrio orbita o Sol.

As descobertas mostram também planetas que orbitam duas estrelas, nenhuma estrela e estrelas mortas (objetos que sobram após uma estrela esgotar o combustível e morrer).

Os investigadores encontraram também planetas cobertos de lava, alguns com a densidade da esferovite e outros com nuvens de pedras preciosas.

A lista de exoplanetas é monitorizada pelo Instituto de Ciências NexPlanet da NASA, sediado no Centro de Processamento e Análise de Infravermelhos do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos (EUA).

Espera-se que milhares de outros candidatos a exoplanetas cheguem da missão Gaia da Agência Espacial Europeia (sigla em inglês ESA), que encontra planetas usando uma técnica chamada astrometria (ramo da astronomia que se dedica à medição das posições de objetos celestes e à determinação de seus movimentos).

De acordo com os cientistas, há mais de 8.000 candidatos a planetas que aguardam confirmação para entrar na lista de exoplanetas.

A agência espacial norte-americana lidera a procura global por vida no universo, sublinhando que o Telescópio Espacial James Webb da NASA já analisou a composição química das atmosferas de mais de 100 exoplanetas, segundo Europa Press.

O ritmo das descobertas de exoplanetas acelerou nos últimos anos (a base de dados atingiu os 5.000 exoplanetas há apenas três anos), sendo que a tendência irá provavelmente manter-se, segundo a Europa Press.