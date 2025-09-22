O tráfego aéreo do aeroporto de Copenhaga, o maior da Dinamarca, foi suspenso esta segunda-feira à noite, após o avistamento de drones de grande porte, revelou fonte policial.

De acordo com as autoridades dinamarquesas, citadas pelo jornal francês Le Fígaro, entre dois e três drones foram relatados ao início da noite de segunda perto do aeroporto, levando ao desvio de pelo menos 15 voos para outros aeroportos.

“O aeroporto está neste momento fechado, devido à presença de dois a três drones de grande porte a voar pela área do aeroporto”, referiu Henrik Stormer, chefe da polícia de Copenhaga, ao jornal Politiken.

Os meios de comunicação dinamarqueses relataram uma “forte presença policial”.

“A duração do encerramento é atualmente desconhecida”, sublinhou a polícia dinamarquesa num comunicado publicado no X.

CPH Lufthavn er pt lukket for start og landing, idet 2-3 større droner er set flyve i området. Tidshorisonten er pt. ukendt.#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 22, 2025

Politiet er fortsat tilstede omkring Lufthavnen, da der er observeret droner.

Information vedr. flyvning kan ses på https://t.co/pwMiN56O7m. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 22, 2025

“É claro que estamos interessados ​​em que eles descubram o mais rápido possível e que os drones desapareçam para que possamos retomar as operações normais”, disse o assessor de imprensa do aeroporto em declarações ao jornal Politiken.

Vários voos programados para aterrar a partir das 21h00 (20h00 em Lisboa) foram atrasados, enquanto os voos com partida da capital dinamarquesa foram cancelados. Outros estão atrasados.

O site que rastreia voos à escala global, FlightRadar, indicou, por suas vez, que as descolagens e aterragens no Aeroporto de Copenhaga foram suspensas a partir das 20h26 (hora local) após estes relatos.

O FlightRadar acrescentou que pelo menos 15 voos foram desviados para outros aeroportos, como Billund, Aarhus, Gotemburgo e Malmo (Suécia).

Não tendo sido verificados nenhuns drones na área do tráfego aéreo passadas algumas horas, o aeroporto avaliou que era seguro voar novamente. As autoridade advertem, porém para a possibilidade de atrasos ou cancelamentos de voo e pedem aos passageiros que tenham atenção aos comunicados das suas companhias aéreas.