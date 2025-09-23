Em atualização

A circulação da linha verde do Metro de Lisboa esteve com perturbações na manhã desta terça-feira, segundo informou a empresa no site oficial e na rede social X.

Linha Verde (10:22): ???? existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) September 23, 2025

O Metro de Lisboa explicou que tendo em conta as “perturbações na linha”, o tempo de espera poderia ser superior ao normal, pedindo a “compreensão” aos passageiros.

Pelas 11h29, a empresa informou na rede social X que a linha verde tinha voltado à circulação normal.

Linha Verde (11:29): ???? Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) September 23, 2025

A linha verde do Metropolitano de Lisboa liga a estação de Telheiras à estação do Cais do Sodré.