Um comissário de prova foi atropelado mortalmente no decurso da competição de todo-o-terreno “King of Portugal”, que decorre no concelho de Vimioso, disse este sábado à Lusa o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes.
Segundo João Noel Afonso, o homem desempenhava a função de comissário de prova e terá sido atropelado por um dos veículos em competição. “O óbito foi declarado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Energia Médica (INEM)”, indicou à Lusa o comandante João Noel Afonso.
Ainda de acordo com este responsável, o atropelamento ocorreu na freguesia de São Joanico, no concelho de Vimioso, distrito de Bragança, num troço onde há pedras conhecidas como “Ovos de Dinossauros”.
O alerta foi dada às 17h43. Ao local acorreram oito operacionais dos bombeiros de Vimioso, apoiados por dois veículos, a que se juntou a equipa médica do helicóptero do INEM, com sede em Macedo de Cavaleiros. A GNR tomou conta da ocorrência.