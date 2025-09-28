As centrais sindicais consideram prioritário avançar com uma redução do IVA em “todos os bens essenciais” para 6% e um aumento dos salários, no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Em resposta à Lusa, fonte oficial da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP) sublinha que a proposta orçamental não pode ser vista “de forma isolada das opções políticas do Governo”, quer as que estão “enquadradas no OE, quer as que decorrem fora deste instrumento”.

Por isso, a central sindical liderada por Tiago Oliveira defende “o aumento geral e significativo dos salários de todos os trabalhadores”, nomeadamente da administração central, regional, local e do setor empresarial do Estado”, bem como, o reforço de verbas para as funções sociais do Estado, “quer seja no investimento e na construção de habitação pública, seja no SNS, na escola pública ou ao nível do poder local”.

Na política reivindicativa para 2026, a CGTP exige um aumento geral dos salários de, pelo menos, 15% e nunca inferior a 150 euros, e a fixação do salário mínimo nacional em 1.050 euros já em janeiro.

No que toca ao plano fiscal, a central sindical defende que “todos os bens essenciais sejam sujeitos à taxa reduzida”, isto é, de 6%, assim como “a aplicação efetiva das taxas nominais de IRC aos lucros, nomeadamente das grandes empresas”.

Pede ainda medidas “que taxem os rendimentos de capital”, a “descida generalizada do IRS, tendo em conta os rendimentos de cada um”, assim como “o englobamento obrigatório de todos os rendimentos nesta sede”.

Em julho, o parlamento aprovou uma proposta de redução do IRS em 2025 e o compromisso para existir uma nova descida no próximo ano, a inscrever no OE2026.

À semelhança da CGTP, também a União Geral de Trabalhadores (UGT) faz “mira” aos aumentos salariais, defendendo que é “urgente” uma revisão dos referenciais previstos no acordo assinado em concertação social, de modo a que “o valor não seja inferior a 5%”.

Em resposta à Lusa, a central sindical liderada por Mário Mourão exige ainda “valorização imediata” do salário mínimo nacional para 950 euros em 2026, isto é, mais 30 euros face ao que está previsto no acordo (920 euros).

O valor do salário mínimo nacional é definido por portaria, após auscultação dos parceiros sociais.

Na última reunião de concertação social, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, afirmou que o Governo “não abre nem fecha a porta” a rever a trajetória da retribuição mínima garantida.

No que toca aos pensionistas, a UGT alerta ainda que “aumentos extraordinários não resolvem o problema estrutural das baixas pensões e da pobreza”.

Por lei, a proposta de OE2026 tem que ser entregue na Assembleia da República até 10 de outubro. O documento vai ser discutido na generalidade em 27 e 28 de outubro, descendo depois à especialidade. A votação final global está prevista para 27 de novembro.

Do 15.º mês sem “amarras” aos incentivos para jovens agricultores, as prioridades dos patrões

As confederações empresariais insistem na possibilidade de as empresas pagarem um 15.º mês aos trabalhadores isento de impostos e TSU “sem as amarras atuais” e na inclusão de incentivos para os jovens agricultores, no âmbito do OE2026.

Entre as medidas que consideram prioritárias no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defende a criação de um regime geral de taxas e contribuições, tendo em vista pôr “fim à atual proliferação de taxas na administração central”, que gera “encargos financeiros injustificados e desproporcionados para cidadãos e empresas”.

Por outro lado, a confederação liderada por Armindo Monteiro insiste na possibilidade de se avançar com um “15.º mês sem quaisquer ‘amarras’.

Segundo a CIP, o objetivo é aplicar a isenção de IRS e Taxa Social Única (TSU) aos prémios de produtividade, de desempenho, participação nos lucros e gratificações de balanço, “pagos voluntariamente, sem as atuais limitações, nomeadamente a exigência de aumentos salariais acima do referencial”, aponta, em resposta à Lusa.

Atualmente, os prémios de produtividade, desempenho, participações nos lucros e gratificações de balanço estão isentos de IRS e de Segurança Social até ao limite de 6% da retribuição base anual do trabalhador.

Contudo, só se aplica esta isenção se as empresas fizerem aumentos em linha com o previsto no Estatuto dos Benefícios Fiscais, que estabelece como fasquia que “o aumento da retribuição base anual dos trabalhadores que aufiram um valor inferior ou igual à retribuição base média anual da empresa no final do ano anterior seja, no mínimo, de 4,7%”.

Ao mesmo tempo, a CIP pede ainda a criação de um regime “específico” de IRC para as microempresas, que contemple “uma profunda simplificação de toda a carga administrativa e de obrigações contabilísticas que pesa sobre os pequenos negócios”.

Também a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) tem uma medida nesse sentido, ainda que dirigida às pequenas empresas. A confederação liderada por João Vieira Lopes propõe a criação de um regime específico para as pequenas empresas que “reduza as suas obrigações fiscais e os custos de cumprimento”.

Nesse contexto, defende que o Governo deve “alargar o âmbito do atual regime simplificado, elevando para 500.000 euros, o montante anual ilíquido de rendimentos a que é aplicado”, alargar a periodicidade de entrega de mensal para trimestral de obrigações de reporte de informação à administração fiscal e “excluir estes sujeitos passivos do cumprimento das obrigações decorrentes do Regime de Bens em Circulação”.

Ainda no plano fiscal, a CCP considera prioritária a redução da taxa de IRC para pequenas e médias empresas (PME) para 15% até primeiros 100 mil euros de lucro, uma redução das tributações autónomas em 10%, que seja criado um benefício fiscal para incentivar a reabilitação energética de edifícios, tendo em vista permitir “uma dedução à coleta do IRS das correspondentes despesas”, bem como uma alteração da dedução prevista no regime fiscal de apoio ao investimento “de 30% para 35%”, realça fonte oficial à Lusa.

Já a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) espera que a proposta de OE2026 “responda a compromissos já assumidos”, dado que considera que “são decisivos para a competitividade da agricultura portuguesa”.

Em resposta escrita à Lusa, o presidente da CAP diz aguardar “a previsão de despesas que a proposta de OE para 2026 alocará à execução da estratégia ‘Água que Une’”, uma vez que este é “um investimento fundamental para o desenvolvimento sustentável do país, crucial para criar resiliência hídrica, garantir a coesão territorial, assegurar água para a produção e as atividades económicas, e preparar Portugal para os desafios climáticos que se adivinham”.

Álvaro Mendonça e Moura considera “prioritário” concretizar a isenção fiscal das ajudas do 1.º pilar da Política Agrícola Comum (PAC), bem como que “o trabalho suplementar até 200 horas por ano seja isento de IRS e de contribuições para a Segurança Social”.

A CAP pede ainda “incentivos fiscais e contributivos para os jovens agricultores nos primeiros anos de instalação”, dado que sem estes “não haverá renovação geracional da agricultura portuguesa”, que é “uma das mais envelhecidas da Europa”.

A Lusa contactou ainda a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), mas não obteve resposta.