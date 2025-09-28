Um primeiro comunicado a propósito do golo do Gil Vicente na Luz em comparação com aquele que tinha sido anulado na receção ao Rio Ave três dias antes, um segundo comunicado durante o jogo do Sporting com o Estoril a recordar um lance de Di María em Alvalade na temporada de 2023/24, um terceiro comunicado a criticar a dualidade de critérios entre encarnados e leões em termos de arbitragem. Em menos de 48 horas, e com uma escaldante Assembleia Geral pelo meio, o conjunto da Luz apontou a mira aos árbitros que dirigem os encontros dos candidatos ao título, deixando duras críticas aos critérios nas primeiras jornadas.
“Se se anulam golos por pisar um dedinho com outro dedinho, não gosto do novo futebol”: Mourinho ao ataque entre os registos negativos
“O Sport Lisboa e Benfica manifesta a sua indignação perante os sucessivos erros de arbitragem verificados neste início de temporada, que têm produzido um padrão claro: prejuízos constantes para o Benfica e benefícios reiterados para o Sporting, com impacto direto na classificação da Liga”, começa por dizer o texto deste domingo, que coloca o foco em três dos jogos feitos pelos bicampeões nacionais na Liga.
[Ouça aqui a análise do ex-árbitro Pedro Henriques ao Benfica-Gil Vicente na Rádio Observador]
“Estoril-Sporting: foi validado um golo em claro fora de jogo, perante a inação do árbitro e de um VAR que falhou na sua função essencial; no mesmo jogo, ficou por assinalar um penálti evidente contra o Sporting. Famalicão-Sporting: o jogador Gonçalo Inácio deveria ter sido expulso quando o jogo se encontrava empatado; mais uma vez, o árbitro foi complacente, beneficiando o Sporting. Nacional-Sporting: quando o Sporting ainda estava em desvantagem, foi expulso um jogador madeirense de forma unanimemente considerada injusta e exagerada, uma vez que o primeiro cartão amarelo não tinha fundamento”, apontou.
[Ouça aqui a análise do ex-árbitro Pedro Henriques ao Estoril-Sporting na Rádio Observador]
“Ao longo destas jornadas – sem esquecer o que já se verificara no final da época passada – torna-se impossível ignorar o padrão de decisões que favorece sistematicamente o Sporting e penaliza o Benfica. O Sport Lisboa e Benfica entende que esta realidade não pode ser explicada apenas por coincidências ou por meros erros humanos. Exige-se que a Federação Portuguesa de Futebol e o Conselho de Arbitragem atuem com firmeza, garantindo que os princípios da verdade desportiva e da igualdade de tratamento entre clubes sejam efetivamente respeitados”, concluiu o comunicado feito pelo Benfica.
Na noite deste sábado, e através da sua conta oficial na rede X, os encarnados tinham colocado o vídeo do golo de Luis Suárez no Estoril pelo posicionamento de Pedro Gonçalves em posição irregular mas sem ter intervenção na jogada e um golo anulado a Ángel Di María na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de 2023/24, com o posicionamento de um jogador das águias que acabou por anular a jogada.
Descubram as diferenças.
???? APAF pic.twitter.com/cLTXrHMum3
— SL Benfica (@SLBenfica) September 27, 2025
Antes, na sexta-feira, os encarnados tinham desafiado o Conselho de Arbitragem “a uniformizar os critérios que regem a atuação dos árbitros”. “No último jogo com o Rio Ave, o Benfica viu um golo anulado por um pretensa faltinha, sem significado. O primeiro golo do Gil Vicente tem, na sua génese, uma entrada de sola no tendão de Aquiles de António Silva e nada foi assinalado. Que consequências vai o Conselho de Arbitragem retirar desta dualidade de critérios em apenas três dias? Estas atuações que têm sido de um sistemático prejuízo para o Benfica não podem continuar impunes”, frisara a formação da Luz.