Ainda nem se passou um ano desde que o fenómeno DANA devastou Valência. No final de outubro de 2024, esta depressão causou cheias sem precedentes na região, resultando na morte de mais de 200 pessoas e danos materiais que demoraram meses a recuperar. Agora, a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) espanhola emitiu um alerta vermelho de chuva na Comunidade Valenciana, alertando para um ciclone extratropical “potencialmente perigosa” que deverá manifestar-se entre domingo e terça-feira.

São esperados cerca de 180 litros de chuva por metro quadrado em apenas três ou quatro horas, avisa a Aemet, citada pelo El Pais, referindo que as regiões que deverão ser afetadas são as mesmas que sofreram mais com a DANA em 2024. Apesar de este ciclone não ameaçar causar danos semelhantes ao fenómeno que abalou o país no ano passado, o Centro de Coordenação de Emergências do Governo de Valência assumiu uma abordagem diferente, mas sempre com a tragédia em mente.

Desta vez, a administração regional enviou um alerta para os telefones das pessoas que estejam nas áreas que podem vir a sentir estes fenómenos meteorológicos com maior intensidade. O aviso vem com a recomendação e um pedido para a população evitar viagens, afastar-se destas localidades mais em riscos e, caso estejam em áreas a menores altitudes ou próximas dos leitos dos rios, devem também procurar abrigo em locais elevados.

Ao mesmo tempo, o comissão de emergência da assembleia da cidade de Valência decretou a suspensão de todas as atividades letivas, formais e informais, em todas as escolas e centros profissionais da cidade para esta segunda-feira. A Universidade Politécnica de Valência seguiu a mesma recomendação e as atividades encontram-se suspensas nos três campus da instituição devido à ameaça de chuva torrencial.