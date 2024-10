Num dos epicentros da tragédia em Valência: "Não estava a chover sequer, achávamos que tínhamos tempo"

Dos 95 mortos registados no país, 40 foram contados neste município que fica a quatro quilómetros de Valência. E ninguém sabe quando essa contagem vai acabar, há ainda dezenas de desaparecidos.

Foi um ano de chuva em oito horas, de acordo com os meteorologistas. A água trazida pela DANA (uma Depressão Isolada de Altos Níveis) deixou um rasto de destruição, especialmente aqui, uma povoação com 25.000 habitantes. Mas, nas povoações à volta, o cenário não é menos dramático. Pelo contrário: além de tudo o que a água e a lama levaram, o apoio à população parece demorar a chegar às localidades mais pequenas. É aí que se ouvem lamentos pela falta de aviso para o que ia acontecer e críticas à falta de ajuda.

Uma povoação-fantasma perdida no meio do desastre

Picanya, uma pequena povoação entre Valência e Paiporta, é uma povoação fantasma, um terreno árido quem tem fugido à cobertura noticiosa. Pelas ruas não se vê ninguém, só destruição. O chão enlameado fez desaparecer objetos pessoais, sugou carros, arrastou árvores. As poucas luzes que restam ameaçam falhar. Já é noite cerrada quando a voz de um homem rompe o silêncio e uma silhueta descobre-se no telhado. Acaba de falar ao telefone e puxa de um cigarro.

“As pessoas estão muito cansadas, andaram a limpar, precisam de dormir. Mas eu não consigo pregar olho”, diz Ximo, 44 anos. Recorda como passava pouco das seis e meia da tarde desta terça-feira quando o telefone tocou. Era uma vizinha a avisá-lo do que aí vinha. Estava em casa tranquilamente com a mulher e estranhou o que ouviu: “Não estava a chover sequer. Nunca nos passou pela cabeça. Achávamos que tínhamos tempo.” Correram a tirar uma mota e os dois carros da garagem (um deles comprado há sete meses) e rumaram a casa da mãe de Ximo, a algumas centenas de metros dali. “Viemos os três para o telhado e ali ficámos.” “Sempre estamos mais longe do barranco”, diz, referindo-se à ribanceira que se encheu com as cheias repentinas.