“Matei o amigo do meu filho de 13 anos“. Um homem, com 48 anos, entregou-se ao final da tarde de sábado numa esquadra de polícia perto de Valência, e, segundo relatos, visivelmente nervoso e com a roupa cheia de sangue, confessou ter matado uma criança de 13 anos – um amigo do seu filho, com a mesma idade, que apareceu morto com hematomas e ferimentos de faca. Não se conhece, para já, o motivo para o crime mas, embora não seja a tese mais provável, as autoridades suspeitaram que o pai poderia estar a assumir a responsabilidade por um crime que poderia ter sido o próprio filho a cometer.

As informações sobre o que poderá ter acontecido são muito escassas. Segundo o El País, sabe-se apenas que as duas crianças estavam a jogar videojogos na casa de uma delas (a casa do homem que agora se entregou na polícia). Em circunstâncias que as autoridades estão a tentar apurar, houve algum tipo de ataque violento que foi fatal para Alex, que estava de visita naquela casa.

A polícia foi à casa, que fica em Sueca, uma vila a cerca de 30 quilómetros do centro de Valência, e encontrou a criança já morta com ferimentos de faca e vários traumatismos físicos.

Um médico legista foi chamado à casa, bem como um magistrado do Ministério Público, mas só na segunda-feira é que será feita uma autópsia que poderá ajudar a compreender melhor o que levou à morte do adolescente. A rua permaneceu fechada ao longo de várias horas, enquanto a perícia era realizada no local do crime – foi encontrado um taco de beisebol que poderá ter sido uma das armas do crime, além de pelo menos uma faca.

O homicida confesso está no quartel da Guarda Civil na cidade de Carlet, a aguardar ser levado a um juiz que determine medidas de coação.

A imprensa espanhola dá poucos mais detalhes sobre a descrição dos acontecimentos feita por Juanfran MF, o nome pelo qual é referido o pai de Andreu, a criança que Alex foi visitar naquela tarde. Uma discussão entre os dois, enquanto estavam a jogar, foi uma das linhas de investigação que foram seguidas desde o início.

Porém, essa não é a hipótese mais forte, assegura o jornal Las Provincias. A polícia está, sobretudo, a trabalhar numa linha de investigação que tem como pano de fundo os problemas que o detido tinha com a ex-companheira e mãe dos seus dois filhos, de 13 e sete anos.

Os pais da vítima são amigos dessa ex-companheira, embora não seja claro, à primeira vista, porque é que isso poderia ter levado o homem a agir violentamente sobre uma criança que não tinha nada a ver com a separação. Juanfran MF é descrito por alguns vizinhos como um homem com historial de violência doméstica contra a mãe dos filhos, que o deixou há pouco tempo.

O menor que morreu, além de estudar numa escola privada católica da zona – Nuestra Señora de Fátima, em Sueca –, era atleta do clube de futebol Promeses de Sueca, que emitiu um comunicado nas redes sociais onde expressando condolências à família: “Não temos palavras para expressar nossa profunda tristeza”, diz a mensagem.