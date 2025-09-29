O treinador português Nuno Espírito Santo estreou-se esta segunda-feira no comando técnico do West Ham com um empate, na visita ao reduto do Everton (1-1), no encerramento da sexta jornada da Liga inglesa de futebol.

O técnico luso, de 51 anos, que há cerca de duas semanas tinha sido despedido pelo Nottingham Forest, ao qual tinha chegado na época 2023/24, sucedeu ao inglês Graham Potter no sábado, mas não teve motivos para sorrir no primeiro desafio à frente do “hammers”.

No Estádio Hill Dickinson, os londrinos, que somam apenas um triunfo em seis jogos, permitiram ao conjunto de Merseyside adiantar-se no marcador, quando decorria o minuto 18, através do defesa Michael Keane.

No segundo tempo, o avançado Jarrod Bowen (65) repôs a igualdade para os “irons”, que tiveram o português Mateus Fernandes durante os 90 minutos.

Com este desfecho, o Everton ascendeu ao nono posto, com oito pontos, numa classificação liderada de forma isolada pelo campeão Liverpool (15), enquanto o West Ham prossegue na zona perigosa, mais concretamente na 19.ª e penúltima posição, com quatro.