O artista brasileiro Oruam saiu esta segunda-feira da prisão onde esteve durante 69 dias depois do tribunal ter revogado a prisão preventiva ao filho de um dos líderes do Comando Vermelho, que está indiciado por vários crimes como associação ao tráfico.

“Não foram apontados dados concretos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade de entorpecentes apreendida — 73 gramas de cocaína — pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes”, justificou o juiz Joel Ilan Paciornik.

O artista foi recebido por centenas de fãs e levado a ombros após sair do Complexo Penitenciário de Gericino.

Vários artistas cariocas, como MC Poze do Rodo, que também foi preso recentemente e MC Cabelinho, foram receber Oruam.

Apesar da retirada da prisão preventiva foram impostas ao artista de 25 anos várias medidas cautelares como comparecimento mensal em juízo, proibição de acesso à favela Complexo do Alemão, proibição de contacto e aproximação com os dos demais acusados, proibição de deixar a comarca por mais de sete dias sem autorização judicial, recolhimento domiciliário noturno e uso de pulseira eletrónica.

A justiça brasileira decretou em julho a prisão preventiva ao artista brasileiro Oruam.

O caso escalou após a polícia ter identificado que um adolescente ligado ao Comando Vermelho encontrava-se na casa do rapper brasileiro, no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro.

Imagens nas redes sociais mostram Oruam e os amigos a ofenderem os polícias e a arremessarem pedras contra as autoridades.

Oruam fugiu de casa e divulgou um vídeo nas redes sociais a desafiar os polícias a irem buscá-lo ao Complexo da Penha, controlada precisamente pelo Comando Vermelho.

Oruam responde por associação para o tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao património público, desacato, lesão corporal e tráfico.

O rapper brasileiro, de 24 anos, filho de Marcinho VP, atuou a última vez em Portugal a 1 de fevereiro passado, no MainStreet Festival, em Lisboa.