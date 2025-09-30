Depois da vaia e dos insultos na Assembleia Geral de sábado, no Pavilhão da Luz, tochas e fogo de artifício para saudar a chegada a mais um encontro com associados e simpatizantes. Luís Filipe Vieira esteve na noite desta segunda-feira em Barcelos, na Casa do Benfica local, e foi recebido com pompa e circunstância para mais um momento de campanha onde não esqueceu as palavras do sucessor, Rui Costa. Aliás, ao contrário do que aconteceu na entrevista que deu no domingo ao Now, onde visou também as candidaturas de João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas pelo que aconteceu na reunião magna, agora o “alvo” foi só um.

“As pessoas hoje perderam um bocadinho a vergonha em dizerem o que faziam e o que não faziam no Benfica. Pelo menos ganhavam muitíssimo bem no Benfica… ganhavam 250 mil euros por ano. As pessoas têm que se assumir. Eu na minha vida sempre assumi os meus atos e errei alguns no Benfica”, referiu Luís Filipe Vieira na apresentação que teve aos presentes, tendo mais uma vez presente uma afirmação que fez disparar o “gatilho” das críticas quando Rui Costa referiu que tinha “devolvido a credibilidade ao clube” e que tinha ficado com um plantel que necessitava ser renovado pela questão das idades como aconteceu.

A receção a Luís Filipe Vieira. pic.twitter.com/ru0D0m0raK — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 29, 2025

“Ele disse que não tinha poder de decisão? As atas estão lá. Estão lá as assinaturas, há coisas que ainda se guardam, relatórios que ele fez, que depois alterou passados 15 dias e assim sucessivamente. Ou seja, as pessoas têm que assumir e dizer, eu fui bom ou não fui bom? É o que se tem que dizer. Eu acho que fui um grande presidente do Benfica. O Rui Costa tem que dizer se foi um grande diretor desportivo do Benfica ou não”, reforçou o antigo presidente dos encarnados, que voltou a passar ao lado das sondagens existentes.

“São factos e estão os funcionários todos para provar o que era o Rui Costa. Quem pode dar essa resposta são as pessoas que trabalham no Benfica, não sou eu”, disse ainda a esse propósito o ex-líder.

A reação dos sócios do Sport Lisboa e Benfica à subida de Luís Filipe Vieira para discursar na Assembleia-Geral deste sábado.pic.twitter.com/ueAeHc3mPu — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 27, 2025

Acompanhado por alguns dos membros que vão integrar as listas a sufrágio no próximo dia 25 de outubro, Luís Filipe Vieira voltou a mostrar-se confiante num bom resultado, dizendo também que a receção que teve em Barcelos, e que já tivera noutras visitas feitas, é um espelho mais fiel da forma como é visto pelo universo benfiquista neste contexto de recandidatura. O antigo presidente, que liderou o Benfica entre os anos de 2003 e 2021 antes da saída no âmbito da Operação Cartão Vermelho, terá também esta terça-feira, dia de jogo com o Chelsea em Londres, um almoço com um grupo de empresários benfiquistas no Porto.