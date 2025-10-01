A noite já não foi propriamente fácil, a tarde tornou-se um autêntico terror antes do encontro do Sporting em Nápoles para a Liga dos Campeões. E se antes os temas andavam em torno do atraso de mais de quatro horas da comitiva leonina para sair de Lisboa por causa de um problema no avião e do fogo de artifício lançado já de madrugada perto do hotel onde a equipa portuguesa pernoitou, agora existe muito mais para contar… até em relação à última noite, que deixou as autoridades transalpinas em alerta para esta quarta-feira.

Adeptos do Nápoles lançam fogo de artifício em frente ao Hotel onde o plantel leonino está hospedado em Itália. ???? @UpdatesSporting pic.twitter.com/Qt82180I55 — Sporting CP Adeptos ???????? (@Sporting_CPAdep) October 1, 2025

Segundo apurou o Observador, alguns adeptos do Sporting, que viajaram com esta terça-feira de Lisboa, já tinham vivido alguns momentos de tensão na noite antes do encontro, com os cruzamentos perto de zonas de bares a darem o mote para picardias e perseguições que foram depois terminando perante a chegada de mais efetivos policiais a essas zonas, o que foi acalmando os ânimos. O pior estava para vir esta quarta-feira.

Clashes between Napoli and Sporting fans on the streets of Naples today… ???????????????? pic.twitter.com/0doZf5diaw — ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? (@thecasualultra) October 1, 2025

Napoli ataca a los hooligans del Sporting Lisboa desplazados. Los portugueses no ceden, se reagrupan y se van a por los napolitanos. SSC Napoli – Sporting CP

01/10/25. ???????? pic.twitter.com/tEgBwPNJZM — Calle ℌ Grada (@CalleYGrada) October 1, 2025

Com a partida da Stazione Marittima, local definido como meeting point para todos os adeptos leoninos se juntarem para seguirem até ao Estádio Diego Armando Maradona em autocarros cedidos pelas autoridades napolitanas, marcada para as 17 horas, um grupo com cerca de 20 elementos ultra do Nápoles, a maioria a chegar de mota às proximidades e alguns munidos de bastões, atacou vários adeptos do Sporting já presentes no local e nas imediações, gerando-se uma autêntica batalha campal com arremesso de cadeiras e garrafas. Houve mais focos perto dessa zona onde se registaram agressões (a Via Depretis, a Via Melisurgo e a Via Cristoforo Colombo além da Stazione Marittima, diz o Corriere dello Sport), neste caso com outros elementos mais radicais da claque napolitana, sendo que um dos vídeos que entretanto foram sendo colocados nas redes sociais mostra mesmo um polícia em serviço à paisana com uma arma de fogo na mão num local que ficava mais perto do local onde a equipa do Sporting ficou hospedada na noite desta terça-feira.

???????????????????????????? ???????????? ???? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? ???????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????‼️ Momenti di tensione nel centro di #Napoli per via degli scontri tra i tifosi campani e quelli portoghesi a due ore dal fischio d’inizio del match di #Champions League. pic.twitter.com/qA5YqFtfkk — Sportitalia (@tvdellosport) October 1, 2025

Scontri tra ultras di #Napoli e #Sporting, "avvistato un uomo con una pistola". Tensione alle stelle pic.twitter.com/2mcrQKIoU7 — AreaNapoli.it (@areanapoliit) October 1, 2025

????????????????????Ultras Napoli vs Ultras Sporting de Lisboa en Nápoles hoy pic.twitter.com/BMvL356nHp — Barra Brava Photos (@barrabravaphot) October 1, 2025

Nesta altura os ânimos já serenaram, com os adeptos do Sporting a rumarem ao Estádio Diego Armando Maradona para o encontro com o Nápoles que tem início às 20 horas portuguesas, mas existem pelo menos dois feridos que receberam tratamento a ferimentos ligeiros. As autoridades italianas fizeram também pelo menos seis detenções, todos de ultras transalpinos, sendo que a preocupação entronca agora naquilo que se poderá passar após o encontro a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões. A Gazzetta dello Sport refere também que, além das seis detenções, há mais adeptos identificados.

???????? Nápoles (derecha) vs Sporting de Lisboa ???????? (izquierda) Los Portugueses aguantan muy bien el ataque de los napolitanos, hasta que van a por ellos y hacen correr a los locales en su propia ciudad. Muy sorprendente el nivel de los visitantes y de los Napolitanos que corren…???? pic.twitter.com/kLjzv3fuO0 — ULTRAS ???? PRESENT (@UltrasPresent) October 1, 2025