Já tinha sido assim na campanha de 2020, voltou a ser assim na campanha de 2025. No mesmo dia em que apresentou António Bagão Félix como candidato à liderança do Conselho Fiscal do Benfica, João Noronha Lopes, um dos seis candidatos à presidência dos encarnados no próximo dia 25 de outubro, juntou mais de 250 jovens sócios e adeptos num jantar em Lisboa onde foi recebido com cânticos, tochas e a esperança de que poderá ser o rosto da mudança que pretendem ver implementada no clube da Luz.
Noronha Lopes anuncia António Bagão Félix como candidato à liderança do Conselho Fiscal do Benfica
“Nestas eleições há claramente três posturas diferentes: Luís Filipe Vieira passa o tempo a justificar-se do passado, Rui Costa passa o tempo a desculpar-se do presente e eu estou aqui para fazer propostas para o futuro. Aqui temos o futuro de esperança, o futuro de confiança na mudança. As pessoas que estão aqui estão fartas de ver o Benfica perder e não ser respeitado, estão fartas de ver o Benfica mais longe dos sócios e é isso que a minha candidatura traz ao Benfica, um projeto de futuro”, começou por dizer aos presentes.
Sport Lisboa e Benfica ????⚪️#Noronha2025 #BenficaAcimaDeTudo pic.twitter.com/6o1odkkfFU
— João Noronha Lopes (@jnoronhalopes) October 2, 2025
“Já apresentei o meu projeto, já apresentei as ideias, hoje [quinta-feira] apresentei o António Bagão Félix para presidente do Conselho Fiscal. Apresentei o nome do Gonçalo Almeida Ribeiro [para a Assembleia Geral], já apresentei o projeto para o futebol e para as modalidades, já apresentei o meu vice-presidente financeiro. Portanto somos uma equipa, somos um projeto que temos uma ideia para o futuro. Sabemos o que vamos fazer. Estas eleições não podem ser um acerto de contas, um lavar de roupa suja. O que as pessoas estão aqui a fazer é a corporizar o desejo de mudança”, voltou a reforçar Noronha Lopes.
Ontem estive com mais de duas centenas de jovens que querem a mudança no Benfica. Estão fartos do estado a que as coisas chegaram, mas esperançosos no futuro. No Benfica, falar sobre o futuro significa conhecer o passado que temos de voltar a honrar. Posso dizer-vos uma coisa,… pic.twitter.com/WYZ2M29bf7
— João Noronha Lopes (@jnoronhalopes) October 3, 2025
À margem do evento, o candidato respondeu ainda a algumas questões da comunicação social, mostrando-se confiante num triunfo frente ao FC Porto no domingo. “No Benfica é preciso ganhar bem, é preciso ter resultados positivos no futebol, é preciso ter resultados positivos financeiros, é preciso defender o Benfica, tudo aquilo que Rui Costa não fez ao longo de quatro anos. Dragão? O Benfica joga sempre para ganhar. José Mourinho como cartada eleitoral? O Mourinho é um grande treinador, só queremos é que meta o Benfica a jogar bem à bola. Todos nós estamos aqui para apoiar o Mourinho e lá estaremos no Dragão para apoiar o Benfica”, comentou João Noronha Lopes, que esteve acompanhado por Felipe Gomes, que vai ficar com a pasta das modalidades, e Nuno Gomes, antigo avançado que será o vice-presidente para o futebol.
Grande noite de Benfiquismo!
Obrigado mais uma vez a todos os presentes. Seguimos rumo à vitória, pelo Benfica Acima de Tudo!#Noronha2025 #BenficaAcimaDeTudo pic.twitter.com/hSy0GZI7n1
— João Noronha Lopes (@jnoronhalopes) October 3, 2025
“Temos que voltar à mentalidade ganhadora. Quando era capitão sabíamos que não íamos ganhar sempre mas tínhamos uma certeza que saíamos de campo com a consciência tranquila que demos tudo para ganhar os três pontos. Sou amigo do Rui Costa mas simplesmente estou noutra lista porque acredito no João. Não estou à procura de tachos. Se estivesse, se calhar ainda hoje estava a trabalhar no Benfica. Se queremos um futuro diferente a mudança tem de ser agora”, salientou o antigo internacional de 49 anos, que em caso de vitória de Noronha Lopes irá trabalhar com Vítor Paneira, que ficará com a direção técnica.
Não há nada como fechar a noite ao som de Luís Piçarra. ❤️????#Noronha2025 #BenficaAcimaDeTudo pic.twitter.com/Q58eYJrIou
— João Noronha Lopes (@jnoronhalopes) October 2, 2025