Mais de 400 voluntárias da associação de solidariedade social Dress a Girl Portugal vão reunir-se no domingo, em Algés, no concelho de Oeiras, para costurarem vestidos e calções que serão depois doados a crianças carenciadas.

Em comunicado, a associação de solidariedade social sem fins lucrativos, criada em 2012, avança que o “maior evento de costura solidária realizado em Portugal” vai decorrer entre as 10h e as 18h, no Pavilhão Desportivo Celorico Moreira, em Miraflores, Algés.

O evento, que vai na quinta edição, irá juntar costura, música, workshops, artesanato solidário, sorteios e “muitas surpresas”, refere a nota, sublinhando a organização que, “através da solidariedade, pretende aproximar gerações, criando peças de roupa para entregar a crianças carenciadas de vários países”.

Desde a sua criação, a Dress a Girl Portugal vem promovendo encontros de costura solidária intergeracionais, tendo realizado e entregado “quase 300 mil peças de roupa por ano a crianças carenciadas de 38 países”.

Em Portugal, a associação destaca-se pela elevada participação da comunidade sénior e das escolas, pela abertura à comunidade e pelo facto de, além de vestidos, costurar calções para rapazes e entregar sempre uma peça de roupa interior com o vestido ou o calção.

O primeiro encontro nacional da Dress a Girl teve lugar na Murtosa, em maio de 2019, onde se juntaram mais de 580 costureiras de todo o país, que costuraram 1.333 vestidos e 573 calções.

As edições seguintes, realizadas em 2022, 2023 e 2024, reuniram centenas de voluntárias em Cascais e em Algés, consolidando o evento “como a maior iniciativa de costura solidária em Portugal”.

O evento, organizado pela Dress a Girl, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, apela à participação de todos para a costura dos vestidos ou calções destinados a crianças em situação de vulnerabilidade, em Portugal e em diversos países, ou para a doação de tecidos coloridos novos.