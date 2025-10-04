O Hamas afirmou esta sexta-feira, em comunicado, estar disposto a libertar reféns de acordo com a “fórmula” do plano, que prevê a libertação dos restantes indivíduos — vivos ou mortos — capturados pelo movimento no ataque a Israel há dois anos, e reiterou a sua já expressa abertura à transferência do poder para um órgão palestiniano politicamente independente.

“Outras questões mencionadas na proposta do Presidente Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza e os direitos legítimos do povo palestiniano estão ligadas a uma posição nacional unificada e às leis e resoluções internacionais relevantes”, disse o Hamas, citado pela Al Jazeera. Estas questões “serão abordadas através de um quadro nacional palestiniano abrangente, no qual o Hamas participará e contribuirá de forma responsável”, acrescentou.

O movimento acrescentou estar pronto para negociações imediatas para discutir os “detalhes” da libertação dos reféns, vivos e cadáveres.

Ressalvou, contudo, que aspetos da proposta referentes ao futuro da Faixa de Gaza e aos direitos palestinianos devem ser decididos com base numa posição palestiniana comum, firmada com outras fações e fundamentada no direito internacional. Estes aspetos “serão discutidos através de um enquadramento nacional palestiniano abrangente no qual o Hamas participará e para o qual contribuirá de forma responsável”, refere a nota.

A declaração também não menciona o desarmamento do Hamas, exigência israelita fundamental incluída na proposta de Trump. Ainda assim, na sequência da comunicação do Hamas, o Presidente dos EUA considerou que o Hamas está “pronto para um paz duradoura”.

“Com base na declaração que o Hamas acabou de emitir, acredito que estão prontos para uma PAZ duradoura. Israel deve parar imediatamente os bombardeamentos a Gaza, para que possamos resgatar os reféns com segurança e rapidez”, escreveu Trump na Truth Social.

No seu apelo a Israel para cessar os ataques a Gaza, Trump afirma que “neste momento, é demasiado perigoso fazê-lo” e dá a entender que já há contactos sobre a libertação de reféns. “De momento, já estamos a discutir os detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, mas sim da tão almejada PAZ no Médio Oriente”, rematou.

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Alto dirigente do Hamas diz que 72 horas para entrega de todos os reféns é objetivo “irrealista”

Após estas declarações do Presidente dos EUA, o movimento palestiniano considerou à AFP “encorajadoras” as declarações do Presidente norte-americano. “O Hamas está pronto para iniciar imediatamente negociações para conseguir uma troca de prisioneiros, pôr fim à guerra e garantir a retirada do exército israelita da Faixa de Gaza”, reforçou o porta-voz do Hamas, Taher al-Nounou.

Já Musa Abu Marzouk, dirigente do Hamas, em declarações à cadeia televisiva Al Jazeera, justificou a disponibilidade do movimento para um acordo, mas também as reservas em relação à proposta inicial de Trump. Moldar o futuro do povo palestiniano, disse Marzouk, é uma questão nacional que o Hamas não decide sozinho.

Sobre a possibilidade de realizar-se em 72 horas a entrega de reféns, e a sua troca por prisioneiros palestinianos em cadeias israelitas, Marzouk afirmou que um prazo tão curto é “teórico e irrealista, na situação atual“. O plano de Trump, divulgado na semana passada, propõe um cessar-fogo, a libertação dos reféns em 72 horas e o desarmamento do Hamas, acompanhado de um esquema de reconstrução de Gaza com apoio internacional.