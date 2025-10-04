Sábado foi dia de duelo dos gigantes adormecidos. Stamford Bridge recebeu mais uma grande partida da Premier League, com Chelsea e Liverpool a partirem para esta sétima jornada em situações distintas, mas a viverem um momento pós-derrota, depois de terem demonstrado as suas fragilidades no último fim de semana. A situação dos blues era bem mais conturbada, já que a equipa de Enzo Maresca não vencia, em jogos do Campeonato, há mais de um mês — desde a terceira jornada —, embora tivesse respondido na receção ao Benfica (1-0). Fruto dessa inconsistência interna, o campeão do mundo encontrava-se no oitavo lugar da Liga inglesa. Por outro lado, os reds consentiram a primeira derrota na deslocação a casa do Crystal Palace (2-1), resultado que acabou por abalar a equipa, já que, na deslocação à Turquia para enfrentar o Galatasaray, o Liverpool voltou a perder (1-0). Ainda assim, a turma de Arne Slot continuava na liderança da competição que reconquistou na última época.
Slot e o banho turco de uma realidade fria: Liverpool perde com o Galatasaray e soma segunda derrota seguida
“Momento? É difícil, mas confiamos em todos os que temos aqui. Quando se continua a mudar, torna-se mais difícil, mas é mais difícil contra todos, não apenas contra o Liverpool. Jogámos muito bem os dois jogos contra o Liverpool na época passada. Mas cada jogo é diferente, especialmente de uma época para a outra. Vamos tentar preparar o jogo da melhor forma possível e tentar ganhar. Mesmo que tenham perdido pontos nos últimos dois jogos, mostraram a razão pela qual venceram a Premier League na época passada e estarão na luta até ao fim. Não acho que agora seja melhor jogar contra o Liverpool porque perderam pontos nos últimos dois jogos. É sempre um jogo difícil contra uma grande equipa. Todas as equipas do mundo têm uma fragilidade. Perderam um ou dois jogos, o que demonstra essa fragilidade, mas isso não é só do Liverpool, é de todas as equipas do mundo”, explicou Maresca na antevisão ao jogo.
“Contra o Galatasaray vi uma equipa que jogou até ao último momento, tentando alcançar um bom resultado. Fomos diferentes do jogo com o Crystal Palace. Ganhámos as segundas bolas. Já disse muitas vezes, na época passada, que a diferença é tão pequena. O mesmo acontece esta época. Estamos a tentar encontrar formas de ser melhores e não apenas depender da sorte ou de lances de bola parada, ou algo do género. Alisson não fará parte da equipa amanhã [sábado] e não viajará para o Brasil para os jogos da sua seleção. Ficaria surpreendido se estivesse disponível para o primeiro jogo após a pausa para as seleções. Depois disso, não sabemos. Depende da rapidez com que ele recuperar. Sabemos que contratámos um guarda-redes muito bom [Mamardashvili]. Contra o Southampton vimos que ele se adaptou muito bem, o que não é surpresa, pois é um guarda-redes de qualidade”, antecipou Slot.
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Para este clássico, Enzo Maresca sofreu um duro revés na defesa, com quatro centrais a falharem a partida. Assim, o técnico apostou em Josh Acheampong e Benoît Badiashile para comporem a sua quinta dupla de centrais em dez encontros na presente temporada, com Pedro Neto — que foi a cara da capa oficial do programa de jogo — e Alejandro Garnacho a atuarem no ataque, juntamente com João Pedro. Nos reds, Federico Chiesa e Hugo Ekitiké, que estiveram lesionados nos últimos dias, sentaram-se no banco de suplentes, Cody Gakpo e Mo Salah a atuarem no apoio a Alexander Isak e Giorgi Mamardashvili a fazer a estreia na Premier League.
Com as duas equipas alinhadas no seu tradicional 4x2x3x1, o jogo começou equilibrado, mas começou a ficar balanceado quando Moisés Caicedo começou a abrir o livro, inaugurando o marcado com um grande remate, de longe, ao ângulo superior esquerdo da baliza do georgiano (14′). Na resposta, o campeão inglês desequilibrou pela meia-esquerda, com Dominik Szoboszlai a receber dentro da área e a atirar contra Badiashile quando tinha tudo para fazer melhor (19′). Na fase final do primeiro tempo, o jogo voltou a animar, com Garnacho a desferir um remate colocado, de fora da área, que embateu em cheio no poste (39′). Na jogada seguinte, os londrinos pediram penálti num lance de disputa entre o ex-Man. United e Szoboszlai, o árbitro Anthony Taylor deixou jogar e, na última oportunidade, Salah cruzou para um cabeceamento de Isak por cima (43′).
Caicedo abriu ASSIM o resultado ????
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Ao intervalo, Slot lançou Florian Wirtz no lugar de Conor Bradley, alterando a forma de jogar da sua equipa, com o médio húngaro a passar para a defesa. Maresca respondeu com Roméo Lavia, por troca com Badiashile, seguindo-se a entrada de Andrew Robertson para o lado esquerdo da defesa dos reds, com Curtis Jones a render Ibrahima Konaté. Em mais lance pela esquerda, Marc Cucurella ganhou a linha de fundo e cruzou para o segundo poste, Pedro Neto cabeceou para a baliza, mas Robertson intrometeu-se e cortou para canto (59′). Os papéis inverteram-se no lance seguinte, com o português a cruzar, mas Enzo Fernández falhou o desvio (62′). Contra a corrente do jogo, Salah combinou com Szoboslai no corredor esquerdo, o húngaro cruzou sem oposição e, em zona central, Isak amorteceu para Cody Gakpo, que só teve de encostar para empatar o jogo (63′).
Se o Isak quis fazer aquilo: UAU ⭐ Gakpo
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Depois do segundo golo, Josh Acheampong lesionou-se e obrigou Enzo Maresca a efetuar mais uma alteração no centro da defesa, com Jorrel Hato a entrar para o seu lugar. Seguiu-se novo lance polémico, com o Liverpool a protestar falta de Reece James sobre Isak, que sofreu um toque no rosto, e mais uma série de alterações para a reta final, que levaram Ekitiké (saiu Isak), Marc Guiu (João Pedro), Estêvão (Neto) e Jamie Bynoe-Gittens (Garnacho) a saírem dos bancos. O Chelsea continuou mais perto de marcar e, em mais um lance de combinações na esquerda, Enzo desferiu um cruzamento perigoso, que só encontrou o corte de Virgil van Dijk (80′). Seguiram-se duas ocasiões no mesmo lance, de Gittens e do jovem brasileiro, mas Mamardashvili segurou o empate (84′). Wataru Endo foi a última opção dos treinadores, entrando para o lugar de Alexis Mac Allister, mas a toada continuou, com Caicedo a desferir mais um remate de longe para defesa difícil do georgiano (89′). Szoboszlai respondeu da mesma moeda, com um remate cruzado e rasteiro para fora (90′).
Esta bola do Enzo ainda enganou ????#DAZNPremier pic.twitter.com/GNyBOnOJTx
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Já no tempo de compensação, Estêvão desferiu um grande cruzamento para a área, Enzo Fernández ganhou a frente a Szoboszlai e, completamente sozinho, cabeceou ao poste (90+1′). Pouco depois, Curtis Jones apareceu na área contrária depois de uma simulação com o corpo de Ekitiké, mas o remate do médio saiu por cima (90+4′). No penúltimo minuto da partida, os blues voltaram a desequilibrar pela esquerda, Cucurella cruzou rasteiro e, ao segundo poste, Estêvão encostou para o golo da vitória, estreando-se a marcar na Premier League e tornando-se no jogador mais jovem do Chelsea a faturar na Liga (90+6′). O lance levou Enzo Maresca a replicar o gesto de José Mourinho e a mandar um sprint para festejar com a sua equipa. O treinador acabou expulso, por duplo amarelo, e Van Dijk a ponta de lança, mas o Chelsea segurou mesmo a vitória (2-1). Os londrinos subiram ao sexto lugar, com 11 pontos, ao passo que os reds foram ultrapassados pelo Arsenal na liderança e levam agora três derrotas consecuticas, duas no Campeonato, algo que não acontecia há mais de dois anos.
ESTÊVÃOOOOO E LOUCURA NO STAMFORD BRIDGE????
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