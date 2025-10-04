O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse este sábado que a aceitação pelo movimento islamita palestiniano Hamas do plano Trump é “uma grande oportunidade” para a paz e pediu a todas as partes envolvidas que cumpram rigorosamente o acordo.

“É uma grande oportunidade para a paz a circunstância de o Hamas ter aceitado o plano Trump para libertação dos reféns, instauração do cessar-fogo, retirada gradual das forças israelitas e assunção de responsabilidade governativa por uma autoridade de transição na faixa de Gaza”, disse Paulo Rangel aos jornalistas. O chefe da diplomacia falava à margem de uma ação de campanha para as eleições autárquicas no Porto.

O movimento islamita palestiniano Hamas manifestou, na sexta-feira, disponibilidade para aceitar alguns elementos do plano de paz do Presidente norte-americano para Gaza, incluindo a libertação dos restantes reféns, mas disse querer negociar outros.

Paulo Rangel considerou a posição assumida pelo Hamas “um passo muito, muito importante” e adiantou que o Governo de Israel já confirmou à União Europeia que “está preparado para iniciar as negociações que vão levar aos detalhes de execução da primeira fase do acordo”.

“Só temos que pedir a todas as partes envolvidas que cumpram rigorosamente aquilo que está no plano do Presidente Trump. Se assim for, vamos entrar numa nova fase em que este conflito estará interrompido num primeiro momento e terá muitas chances de, no médio prazo, ser bem resolvido”, estimou.

O Hamas afirmou estar disposto a libertar reféns de acordo com a “fórmula” do plano e reiterou a sua já expressa abertura à transferência do poder para um órgão palestiniano politicamente independente.

O movimento acrescentou estar pronto para negociações imediatas para discutir os “detalhes” da libertação dos reféns, vivos e cadáveres.

Ressalvou, contudo, que aspetos da proposta referentes ao futuro da Faixa de Gaza e aos direitos palestinianos devem ser decididos com base numa posição palestiniana comum, firmada com outras fações e fundamentada no direito internacional.

O plano de Trump, divulgado na semana passada, propõe um cessar-fogo, a libertação dos reféns em 72 horas e o desarmamento do Hamas, acompanhado de um esquema de reconstrução de Gaza com apoio internacional.

“Portugal está orgulhoso de ter participado com a França, com a Arábia Saudita, com muitos parceiros europeus e não europeus na declaração de Nova Iorque. Uma parte muito importante dos pontos que são essenciais ao plano Trump, está refletida nessa declaração”, apontou Paulo Rangel, sublinhando a “oportunidade de, com os nossos parceiros, nos envolvermos na execução deste acordo”.

Na sequência da tomada de posição do Hamas, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou para que Israel cessasse imediatamente os bombardeamentos na Faixa de Gaza, mas o exército israelita declarou que continua a sua ofensiva na cidade de Gaza com ataques que provocaram cerca de três dezenas de mortos durante a manhã deste sáado.

Confrontado pelos jornalistas, Paulo Rangel reforçou o apelo ao cumprimento do acordo. “O espírito do acordo é o cessar-fogo”, disse.

Israel declarou a 7 de outubro de 2023 uma guerra na Faixa de Gaza para “erradicar” o Hamas, horas depois de este ter realizado em território israelita um ataque de proporções sem precedentes, matando cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis.

Desde 2007 no poder em Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel, o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) fez também nesse dia 251 reféns, cerca de 40 dos quais continuam em cativeiro.

A guerra na Faixa de Gaza fez dezenas de milhares de mortos, de acordo com números das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos, e um desastre humanitário que tem forçado cerca de dois milhões de residentes a deslocarem-se repetidamente dentro do enclave.