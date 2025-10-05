O Famalicão somou este domingo o quarto jogo consecutivo sem vencer para a I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 na visita ao Arouca, em partida da oitava jornada da prova.
No Estádio Municipal de Arouca, o avançado uruguaio Alfonso Trezza apontou, aos 58 minutos, o golo que colocou a equipa da casa em vantagem, mas Justin De Hass, igualou a partida, aos 86, quando o Arouca já jogava reduzido a 10 devido à expulsão de Jose Fontan (83).
O Arouca, que na próxima ronda visita o Benfica, ocupa a 11.ª posição da tabela, com nove pontos, enquanto o Famalicão, que nas últimas quatro rondas averbou três empates e uma derrota, é sexto classificado, com 13.