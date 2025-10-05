O Mr. Bifana, projeto gastronómico do português Fernando Vaz, tem feito sucesso nas ruas de Nova Iorque, onde esta tradicional sanduíche tem levado aos portugueses um “sabor a casa” e aos norte-americanos “uma explosão de sabores”.

Foi na Sullivan Street, no bairro nova-iorquino do SoHo, que a Lusa encontrou Fernando Vaz em torno de uma grande panela e a servir bifanas a dezenas de pessoas que lá passavam a propósito do “Portugal in Soho”, uma iniciativa do Arte Institute que celebra a cultura e herança portuguesas naquela área da cidade.

O objetivo é levar a cozinha tradicional portuguesa a Nova Iorque, explicou o português de 31 anos, que trabalha como guia turístico em Lisboa e que quer aproveitar o impulso gerado pelo “aumento enorme no número de americanos a visitar Portugal”.

“Visito Nova Iorque com bastante regularidade e constato que não há uma oferta de cozinha tradicional portuguesa na cidade. A comida portuguesa que há está adaptada ao mercado nova-iorquino. A intenção aqui é trazer um produto que represente as ruas de Lisboa, que é a cidade de onde eu venho”, explicou.

Com uma mão segura no pão — “pão de avó a sério”, garante Fernando —, enquanto na outra vai colocando a carne, com os olhos dos norte-americanos a observar cada movimento. A mostarda fica ao gosto do cliente.

A inspiração veio d’As Bifanas do Afonso, enquanto a execução do prato aprendeu no Solar dos Presuntos, contou à Lusa o empresário e guia turístico, que garante que o segredo está no pão, que vem diretamente de Newark, uma cidade com uma significativa comunidade portuguesa no estado vizinho de Nova Jérsia.

“Está a ser muito bom. Os portugueses dizem que sabe a casa e os americanos dizem que é uma explosão de sabores. Portanto, é o melhor ‘feedback’ possível”, celebrou.

“As sandes aqui são muito populares e, de facto, não há uma sandes sequer parecida à bifana em Nova Iorque. Podemos falar das ‘Cuban sandwich’, das’pulled pork’, mas não é a mesma coisa, até porque o pão faz uma grande diferença. Nós vamos buscar o nosso pão a Newark, a uma padaria portuguesa”, frisou.

O elemento mais difícil de encontrar para a sua bifana foi precisamente o pão, porque queria um que “verdadeiramente representasse Portugal a 100%”, mas garante que encontrou e que está “muito feliz” com isso.

Nos últimos meses, o Mr. Bifana tem percorrido Nova Iorque em formato ‘pop-up’, passando por alguns estabelecimentos e eventos em Brooklyn e Manhattan.

Esse formato é “bom para testar o conceito e recolher ‘feedback'” dos clientes americanos e portugueses, de forma a aperfeiçoar o produto e a moldá-lo aos passos seguintes.

Apesar de ter o regresso a Lisboa já agendado, Fernando Vaz garantiu que voltará a Nova Iorque em breve para dar continuidade a este projeto e apelou a outros empresários e cozinheiros portugueses que aproveitem este momento.

“Portugal está para ficar aqui. Este é o momento para trazer Portugal para Nova Iorque, não tenho a mais pequena dúvida”, disse o guia turístico, que já visitou cerca de 100 países.

“Venham mais, tragam mais, precisamos de mais cozinha tradicional portuguesa em Nova Iorque”, instou.

Na rede social Facebook, o Consulado-Geral de Portugal em Nova Iorque referiu-se ao Mr. Bifana como “uma iniciativa em fase de exploração de mercado, a caminho da expansão de negócio e com tudo para ser um enorme êxito junto do público americano e internacional da cidade”.

MYMM // VM

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