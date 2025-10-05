Quarenta e cinco pessoas morreram no desabamento de uma escola na Indonésia, em Sidoarjo, segundo o mais recente balanço publicado pelos serviços de socorro, mantendo-se as operações de busca para encontrar vítimas soterradas nos escombros.

Num balanço anterior, o número de mortos tinha aumentado para 37, segundo as autoridades.

“De acordo com os nossos cálculos, o número total de vítimas que transportámos ascende a 149: 45 mortos e 104 sobreviventes“, declarou o diretor da Agência Nacional de Busca e Salvamento (Basarnas), Yudhi Bramantyo, acrescentando que pelo menos 26 pessoas continuavam desaparecidas.

Parte do internato da escola islâmica, localizada em Sidoarjo, perto da grande cidade de Surabaya, no leste de Java, com vários andares, desabou repentinamente na segunda-feira, enquanto os alunos se reuniam para as orações da tarde.

As equipas de resgate continuam a trabalhar para encontrar mais vítimas, disse Yudhi, acrescentando que a operação deverá ser prolongada.

“Continuaremos a dar o nosso melhor. Ou seja, provavelmente prolongaremos a operação até termos a certeza de que todas as vítimas foram encontradas nos escombros desta escola islâmica”, afirmou.

As operações de busca e salvamento na Indonésia duram geralmente uma semana, mas as autoridades podem prolongá-las se houver se houver indícios de que outras vítimas possam ser encontradas.

A escola islâmica, situada a 30 quilómetros da cidade de Surabaya, no leste da ilha de Java, desabou sobre centenas de pessoas, a maioria adolescentes, que realizavam as orações da tarde de segunda-feira num salão.

O Al Khoziny, um internato islâmico centenário, na província de Java Oriental, estava a passar por uma expansão não autorizada.

Os alunos eram, na sua maioria, rapazes do 7.º ao 12.º ano, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. As alunas estavam a rezar noutra parte do edifício e conseguiram escapar, disseram sobreviventes.

O salão de orações tinha dois andares, mas estavam a ser construídos mais dois sem autorização, segundo as autoridades.

A polícia disse que os alicerces do antigo edifício aparentemente não conseguiram suportar mais dois andares de betão e desabaram durante o processo de betonagem.

No início de setembro, três pessoas morreram e duas ficaram feridas num incidente semelhante, na província vizinha de Java Ocidental, quando um edifício desabou durante o apelo à oração.

Em 2018, 75 pessoas morreram também quando um mezanino desabou na Bolsa de Valores de Jacarta.