O selecionador português de futsal de sub-19 assumiu na segunda-feira que o “objetivo” para os jogadores que se sagraram bicampeões europeus do escalão passa por que “cheguem à seleção” principal.

Na segunda-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, perante uma multidão de adeptos e familiares dos jogadores, José Luís Mendes avisou que vários dos campeões continentais vão entrar nas “contas” do selecionador principal.

“Se calhar têm de falar com aquela pessoa que não tem cabelo [gracejou, aludindo a Jorge Braz]. Esse é um dos nossos objetivos, claro, e quando trabalhamos com gente como esta, o objetivo é que alguns destes cheguem à seleção AA. Nas últimas três edições [de Europeus de sub-19], já tivemos, em todas elas, jogadores que são agora internacionais AA”, assinalou, perante a imprensa presente.

Portugal sagrou-se bicampeão europeu de futsal de sub-19, no domingo, ao bater a Espanha na final, por 3-2, graças a um golo de Tchuda, a 14 segundos do fim do prolongamento, e José Luís Mendes já sonha com um inédito tricampeonato para a equipa das “quinas”.

“É esse o nosso objetivo, como é óbvio. Queremos sempre ganhar, isso é inquestionável”, prometeu o técnico nacional.

Ao seu lado, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, realçou o trabalho dos atletas e staff que os apoiou, que caracterizou como “gente competente”.

“Quero deixar um agradecimento a este público absolutamente excecional, é por eles que esta gente competente tem feito este trabalho e obviamente que este é o sinal do que vale hoje o futebol português”, transmitiu o líder federativo.

O melhor jogador e melhor marcador do Campeonato da Europa, disputado em Chisinau, na Moldova, foi Rodrigo Monteiro, que partilhou a felicidade com a conquista.

“É o culminar de muitos anos e muitos esforços que fiz, sinto-me muito contente, acima de tudo, por conseguirmos ter trazido o ‘caneco’ para cá, isso era o mais importante de tudo”, salientou o pivô, de 19 anos.

Tal como o goleador, o guarda-redes e capitão de equipa Diogo Carrera mostrou-se satisfeito e, acima de tudo, agradecido ao público pelo apoio e crença demonstrados na capacidade da equipa.

“É uma emoção muito boa, a equipa queria muito isto. Foi uma conquista incrível e resta-me agradecer essencialmente aos portugueses e toda a gente que acreditou em nós e nos apoiou em tudo”, declarou o guardião de 19 anos.

Portugal conquistou o seu segundo título europeu de sub-19, na terceira final, depois da derrota em 2022 frente à Espanha, vencedora dos outros dois campeonatos já disputados.