Primeiro um comunicado do Benfica a explicar toda a situação em torno do dinheiro recebido (e devolvido) por parte dos russos do Lokomotiv Moscovo a propósito de uma percentagem de direitos económicos que os encarnados ainda tinham do central Germán Conti (que depois de sair da Luz para a Rússia foi vendido ao Racing), agora um comunicado da candidatura “Só o Benfica Importa” não só a defender a posição de Rui Costa, como tinha sido feito na véspera, mas também a criticar o aproveitamento político da situação.

“A Candidatura ‘Só o Benfica Importa’ lamenta o desesperado uso de uma situação que mais não seria do que um rodapé noticioso para uma evidente intromissão no processo eleitoral do Sport Lisboa e Benfica. O Benfica vende jornais. O Benfica dá audiência. O Benfica é hoje apetecível para muitos interesses e por razões alheias aos interesses do Clube, mas há limites”, começa por dizer o comunicado divulgado na manhã desta terça-feira com o título “O desespero e o momento não podem justificar tudo”.

“Querer envolver diretamente Rui Costa numa situação detetada e superada, no respeito pelas dúvidas suscitadas à posteriori no processo, é ultrapassar os limites do razoável. Uma situação não detetada em nenhum momento do processo administrativo, da FIFA ao Banco, dos serviços do clube aos restantes intervenientes, prontamente revertida com a suspensão do contrato e a não aceitação de pagamentos posteriores que, sendo devidos ao clube, estariam condicionados pelas sanções à Rússia”, aponta.

Dinheiro russo trama Rui Costa https://t.co/TTSZ7XOD7R — CNN Portugal (@cnnportugal) October 6, 2025

“A situação não era tema se não estivéssemos em eleições. A situação não era tema porque, perante as dúvidas suscitadas, qualquer que fosse o presidente do Sport Lisboa e Benfica, como representante legal da instituição seria sempre notificado e constituído arguido. A situação não era tema porque a causa das dúvidas foi prontamente corrigida quando detetada. A situação só é tema em vários meios, quase em simultâneo, apesar da desvalorização dos autores, porque tem interesse comercial, eleitoral e digital, para redes sociais em que todos os limites são ultrapassados”, prossegue, antes de explicar a situação.

“Os factos são claros e a lisura adotada para a observância da lei também. Havia um jogador de futebol do clube, não utilizado, que foi cedido sem contrapartida financeira a um clube russo, em 2022/2023, que, na época seguinte, o vendeu a um terceiro clube, tendo-se registado uma transferência bancária clara, transparente e rastreada de 76 mil euros, entre o clube russo e o Benfica, validada pelo Sistema de Correspondências de Transferências da FIFA, resultante da posse de percentagem do passe do jogador. A transparência da situação permitiu o seu escrutínio, o suscitar de dúvidas pelo Ministério Público devido às sanções da União Europeia e a notificação do representante legal do do Benfica”, salienta.

???? Esclarecimento do @SLBenfica ???? “Quer a venda do jogador que deu lugar ao pagamento do valor acima referido ao Benfica, quer o pagamento daquele valor, que viria a ser bloqueado por ordem do MP, não eram do conhecimento ou da responsabilidade do Presidente Rui Costa”. pic.twitter.com/zWKbvzCuQH — Vai Benfica ???? (@vaibenfica1904) October 6, 2025

“Querer misturar numa notícia Rui Costa, Rússia e justiça é ultrapassar todos os limites do oportunismo em momento eleitoral. Logo, o nosso clube que tem contado, com orgulho, com grandes profissionais ucranianos na sua equipa principal de futebol: Roman Yarenchuk, entre 2021 e 2023, Anatoliy Trubin, desde 2023, e Georgiy Sudakov, desde o início desta temporada. O esforço de enlamear um de nós pode dar jeito para os fins eleitorais de alguns ou para vender jornais a todo o custo mas não servem o Sport Lisboa e Benfica, porque o que estava em causa, apenas e só, era salvaguardar os interesses do clube”, alega.

“A mesma defesa dos interesses do clube que o levaram a lucros de cerca de 40 milhões de euros e a ter os últimos anos de gestão sem casos judiciais intrusivos. Não, não vale tudo. Não, não queremos que alguns passados voltem a ser futuro. Não, nisto não somos todos iguais, porque ‘Só o Benfica importa’. Os benfiquistas conhecem bem o compromisso, o amor ao Benfica e a seriedade de Rui Costa, em campo e na gestão do clube. Continuaremos, pela positiva, com trabalho sério, compromisso com o clube e sentido de defesa da instituição, o Glorioso, o maior de Portugal. De todo o Portugal, aqui e no Mundo inteiro. Respeitem os Benfiquistas, respeitem o Sport Lisboa e Benfica”, conclui o mesmo comunicado.