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O melhor pastel de nata de Lisboa é da Aloma, pela quinta vez

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Com 80 anos de história, a Pastelaria Aloma, com 9 espaços, voltou a conquistar a vitória d'O Melhor Pastel de Nata de Lisboa, contando já com cinco. A final decorreu esta segunda-feira.

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A Pastelaria Aloma conta com 9 espaços entre Lisboa, Vila Nova de Gaia e Madrid

A Pastelaria Aloma conta com 9 espaços entre Lisboa, Vila Nova de Gaia e Madrid

Pela quinta vez na história do concurso, a Pastelaria Aloma, em Campo de Ourique, foi a vencedora d’O Melhor Pastel de Nata, no Congresso de Cozinheiros, cuja final se realizou esta segunda-feira nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, em Oeiras.

“É uma afirmação em 16 anos de concurso da qualidade do nosso pastel de nata. É quinta vez que ganhamos, é um orgulho. O segredo? É fazer o bem, várias vezes e com produtos de qualidade”, refere João Castanheira, proprietário da pastelaria, em comunicado.

Com 80 anos de história, a Pastelaria Aloma tinha já conseguido alcançar este título em 2012, 2013, 2015 e em 2024, sendo por isso a segunda vez seguida que chega à vitória. Para além de Campo de Ourique conta ainda com espaços no El Corte Ingles (Lisboa e Vila Nova de Gaia), na zona da Estefânia, na Graça, no Aeroporto Humberto Delgado, em Cascais e em Madrid. Quanto ao segundo lugar d’O Melhor Pastel de Nata, ficou para o Pãozinho das Maria, enquanto que o terceiro foi atribuído à Confeitaria Glória.

Nesta edição, o júri foi composto pelo gastrónomo Virgílio Gomes, pelo pasteleiro Davide Cunha, pela pasteleira Beatriz Matias, pela autora Isabel Zibaia Rafael, pelo diretor das Edições do Gosto, Paulo Amaro, pela pasteleira Lara Figueiredo e pela apresentadora Joana Barrios. Durante a prova, os membros do júri fazem um degustação de forma cega, pontuando características como o aspeto, o toque da massa, o sabor e consistência da massa, o recheio e o sabor global.

Entre os finalistas estiveram ainda outros 9 estabelecimentos: Café Ponte da Várzea (Sintra), Casa do Padeiro (Queluz), Diamantino e Alberto (Lisboa), Padaria da Né (Damaia), Panicoelho, Panificação e Cafetaria (Rio de Mouro), Pastelaria Batalha (Lisboa), Pastelaria Patyanne (Castanheira do Ribatejo), Pastelaria Santo António Castelo (Lisboa) e Pastelaria Taigui (Lisboa).

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