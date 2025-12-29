Descreveu-o como “o bolo de chocolate mais bonito que já viu” numa entrevista à FOX News em 2017 aquando do momento em que informou o Presidente chinês, Xi Jinping, de que os EUA tinham lançado um ataque contra a Síria. Quase uma década depois, aquela sobremesa continua a fazer parte do menu da residência do Presidente dos EUA em Mar-a-Lago, na Flórida, tendo chegado à mesa este domingo durante o almoço com Volodymyr Zelensky e a delegação ucraniana.
O “bolo de chocolate com o nome de Trump”, como descreve a imprensa ucraniana, foi o momento doce de uma refeição que contou ainda com um caldo de galinha e uns bifes acompanhados de batatas fritas. Com sete camadas, este bolo continua a ser a sobremesa favorita de Trump e por isso mesmo marca presença em tantos compromissos do líder norte-americano.
Já no mês passado, durante o maior shutdown de sempre dos EUA — com a paralisação parcial dos serviços públicos —, Donald Trump participou numa extravagante festa em Mar-a-Lago na qual o menu era composto por filé mignon, dauphinoise de trufas, vieiras grelhadas e um trio de sobremesas, que incluía, claro, o “Bolo de Chocolate Trump”. Também o jantar do Dia de Ação de Graças de 2016 contou com a famosa sobremesa, num evento onde a família do Presidente norte-americano se juntou na mansão e clube privado da Flórida para celebrar aquele feriado que antecede o Natal.
Mas quem é afinal a mente criativa por detrás deste bolo tão querido para Donald Trump? O francês Cedric Barberet, o ex-chef executivo de pastelaria de Mar-a-Lago. Apesar de não haver registo da primeira vez que esta sobremesa foi servida, acredita-se que já faça parte do menu desde o início dos anos 2000, quando o chef francês começou a trabalhar no clube de Mar-a-Lago. Na época, foi o próprio que fez o bolo de casamento de Trump e Melania, a pedido da noiva. A criação, servida a 22 de janeiro de 2005, levou dois meses a ser projetada e está avaliada em 50 mil dólares (cerca de 42 mil euros).
A receita do Bolo de Chocolate Trump
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Ingredientes para o bolo:
- 337 gramas de clara de ovo
- 225 gramas de açúcar branco
- 225 gramas de gema de ovo
- 112 gramas de açúcar em pó
- 112 gramas de cacau em pó extra bruto
Preparação:
Bater as claras em castelo com o açúcar até obter um merengue médio. Quando o merengue estiver firme, adicionar as gemas muito lentamente na velocidade 2 e de seguida adicionar os ingredientes secos e envolver.
Ingredientes para a mousse:
- 250 gramas de leite
- 250 gramas de natas
- 50 gramas de açúcar
- 100 gramas de gemas
- 500 gramas de Chantilly
- 350 gramas de chocolate Guayaquil 64%
- 10 gramas de gelatina de filha de ouro
Preparação:
Ferver o leite e as natas. Misturar as gemas e o açúcar até obter uma cor clara e temperar com o líquido fervido. Cozinhar a 85 °C e verter sobre o chocolate com a gelatina já hidratada. Incorporar o chantilly e rechear.
Ingredientes para o ponche de baunilha:
- 250 gramas de água
- 125 gramas de açúcar
Preparação:
Ferver tudo e deixar arrefecer antes de usar.
Ingredientes para a cobertura:
- 187,5 gramas de água
- 375 gramas de açúcar branco
- 375 gramas de glicose
- 250 gramas de leite condensado
- 300 gramas de massa de gelatina (100 gramas de gelatina em pó para 600 gramas de água)
- 375 gramas de chocolate Guayaquil 64%
Preparação:
Levar ao lume a água, o açúcar e a glicose a 103 °C. Verter sobre o leite condensado, a massa de gelatina e o chocolate e misturar bem. Deixar repousar durante a noite no frigorífico antes de usar. Para usar, derreter a 40 °C.
Esta receita foi retirada do programa de televisão norte-americano Inside Edition.