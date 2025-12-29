Descreveu-o como “o bolo de chocolate mais bonito que já viu” numa entrevista à FOX News em 2017 aquando do momento em que informou o Presidente chinês, Xi Jinping, de que os EUA tinham lançado um ataque contra a Síria. Quase uma década depois, aquela sobremesa continua a fazer parte do menu da residência do Presidente dos EUA em Mar-a-Lago, na Flórida, tendo chegado à mesa este domingo durante o almoço com Volodymyr Zelensky e a delegação ucraniana.

O “bolo de chocolate com o nome de Trump”, como descreve a imprensa ucraniana, foi o momento doce de uma refeição que contou ainda com um caldo de galinha e uns bifes acompanhados de batatas fritas. Com sete camadas, este bolo continua a ser a sobremesa favorita de Trump e por isso mesmo marca presença em tantos compromissos do líder norte-americano.

Já no mês passado, durante o maior shutdown de sempre dos EUA — com a paralisação parcial dos serviços públicos —, Donald Trump participou numa extravagante festa em Mar-a-Lago na qual o menu era composto por filé mignon, dauphinoise de trufas, vieiras grelhadas e um trio de sobremesas, que incluía, claro, o “Bolo de Chocolate Trump”. Também o jantar do Dia de Ação de Graças de 2016 contou com a famosa sobremesa, num evento onde a família do Presidente norte-americano se juntou na mansão e clube privado da Flórida para celebrar aquele feriado que antecede o Natal.

Mas quem é afinal a mente criativa por detrás deste bolo tão querido para Donald Trump? O francês Cedric Barberet, o ex-chef executivo de pastelaria de Mar-a-Lago. Apesar de não haver registo da primeira vez que esta sobremesa foi servida, acredita-se que já faça parte do menu desde o início dos anos 2000, quando o chef francês começou a trabalhar no clube de Mar-a-Lago. Na época, foi o próprio que fez o bolo de casamento de Trump e Melania, a pedido da noiva. A criação, servida a 22 de janeiro de 2005, levou dois meses a ser projetada e está avaliada em 50 mil dólares (cerca de 42 mil euros).