A Pastelaria Aloma, em Campo de Ourique, foi a vencedora do concurso O Melhor Pastel de Nata, no Congresso de Cozinheiros, cuja final se realizou esta segunda-feira no Nirvana Studios, em Oeiras. A vitória do espaço (que tem ainda pouso no El Corte Ingles e na zona da Estefânia) foi avançada nas redes sociais.

“Este reconhecimento é fruto da dedicação e paixão que colocamos em cada pastel. Agradecemos de coração a todos os nossos funcionários, clientes e amigos que nos acompanham nesta deliciosa jornada. Obrigado por confiarem em nós para adoçar os vossos dias!”, lê-se na publicação.

Com 80 anos de história, a Pastelaria Aloma tinha já conseguido alcançar este título em 2012, 2013 e 2015. Este ano, em segundo lugar ficaram a Pastelaria Batalha, no Chiado, e em terceiro a Padaria da Né, na Damaia, que alcançou o grande prémio em 2021.

Entre os finalistas estavam ainda o Altis Belém Hotel & Spa, o Bread & Friends, a Casa do Padeiro, a Castro – Atelier de Pasteis de Nata, a Confeitaria Glória, a Nat’elier, O Pãozinho das Marias, o Pão da Ribeira e a Pastelaria País dos Doces.

Nesta edição, o júri foi composto pela jornalista Cláudia Lima Carvalho, pela Diretora de Comunicação e Marketing Edições do Gosto, Catarina Amado, pelo chef pasteleiro Diogo Lopes, pela chef pasteleira Lara Figueiredo, pelo investigador gastronómico João Pedro Gomes, pelo enólogo Domingos Soares Franco, Isabel pela autora e blogger Zibaia Rafael e pela apresentadora Joana Barrios.