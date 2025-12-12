A recente eleição do Pão de Ló de Ovar como melhor doce do mundo pelo TasteAtlas merece mais do que uma celebração efémera. É um acontecimento que convida à reflexão sobre a nossa relação com a tradição, a identidade gastronómica e o modo como Portugal, vê e valoriza, aquilo que produz. Num panorama global saturado de inovação culinária, onde cada chef compete por surpreender com combinações improváveis ou técnicas futuristas, é profundamente simbólico que um doce composto por apenas três ingredientes básicos conquiste o primeiro lugar num ranking internacional.

A verdade é que, entre a abundância de bolos artificiais, sobremesas de laboratório e tendências que duram o tempo viral de um vídeo, o Pão de Ló de Ovar permanece fiel a si próprio. Não mudou para agradar a novos públicos, não adotou formas geométricas, espumas ou reduções. Pelo contrário, resistiu. E essa resistência, tão portuguesa e tão ovarense, é parte fundamental do seu encanto. A simplicidade da receita, aliada à precisão do gesto e ao respeito pelo método tradicional, resulta num produto que não precisa de se reinventar para continuar a ser extraordinário.

O interior húmido, quase cremoso, aquele “ponto” impossível de reproduzir sem experiência e sensibilidade, não é mero acaso. É o resultado de gerações que passaram o conhecimento de mão em mão, de cozinha em cozinha, recusando atalhos ou industrializações que comprometessem a identidade do doce. O Pão de Ló de Ovar não é apenas um bolo, é uma herança viva.

Por isso, o reconhecimento internacional levanta uma questão essencial, estaremos preparados para proteger aquilo que agora o mundo deseja? A distinção aumenta naturalmente a visibilidade e a procura, e com isso surgem inevitáveis imitações, versões apressadas ou adulteradas, tentativas de capitalizar um nome que só tem valor enquanto mantiver autenticidade. É aqui que a comunidade de Ovar, A Associação de Produtores (APPO) e a própria cultura gastronómica portuguesa assumem um papel determinante. A IGP é uma defesa formal, mas a defesa real nasce do compromisso quotidiano com a qualidade e com a fidelidade ao método.

Se realmente acreditamos que o Pão de Ló de Ovar é um símbolo do melhor que Portugal tem para oferecer, então deve existir um esforço concertado para garantir que este reconhecimento não se traduz numa diluição da sua essência. É necessário apoiar os produtores locais, valorizar o trabalho artesanal, educar consumidores e visitantes, e promover um entendimento claro do que distingue o verdadeiro Pão de Ló de Ovar das versões industrializadas que frequentemente tentam imitá-lo sem capturar a sua alma.

No final, o que este prémio revela sobre nós é talvez o mais importante. Revela que ainda sabemos reconhecer e valorizar o que é genuíno. Que ainda há espaço, no mundo acelerado e globalizado em que vivemos, para sabores que carregam consigo memórias, rituais e uma ligação profunda ao território. E que, por vezes, a excelência não se encontra nas novidades sonoras, mas sim naquilo que se manteve fiel ao longo do tempo.

O Pão de Ló de Ovar recorda-nos que a tradição não é um obstáculo ao progresso, é a base que permite que continuemos a construir uma identidade inconfundível. E, neste caso específico, é também um motivo legítimo de orgulho nacional. Afinal, não é todos os dias que um doce que cheira a domingo, a infância, a família e a casa, conquista o mundo inteiro.