A organização ambientalista WWF Portugal pediu esta terça-feira ao Governo e partidos políticos que se dê prioridade ao restauro da natureza no próximo Orçamento do Estado (OE2026), para dar resposta às crises climáticas e perda de biodiversidade.

Num comunicado a WWF Portugal disse que entregou esta terça-feira ao Governo e partidos um conjunto de prioridades ambientais, na área da conservação da natureza mas também das florestas, dos oceanos, do clima e da alimentação.

Bianca Mattos, coordenadora de Políticas da WWF Portugal, diz citada no documento que o restauro ecológico “não é apenas uma obrigação legal decorrente da nova legislação europeia” mas é também “uma oportunidade estratégica para Portugal reforçar a resiliência dos seus territórios, proteger a biodiversidade e garantir benefícios económicos e sociais duradouros”.

O Orçamento do Estado 2026 (OE2026) “deve refletir essa ambição, assegurando os recursos necessários para transformar compromissos em ação concreta”, afirma.

Os ambientalistas asseguram que Portugal enfrenta atualmente desafios ambientais significativos, incluindo a degradação de ecossistemas terrestres, marinhos e de água doce, a perda de biodiversidade, a escassez hídrica e o aumento da vulnerabilidade da produção alimentar.

E sublinham a necessidade de medidas específicas para enfrentar riscos ambientais críticos, como os incêndios florestais, devendo o Orçamento contemplar financiamento para a prevenção e redução do risco de incêndio.

O restauro ecológico contribui para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, reforça a segurança alimentar e hídrica, melhora a saúde pública e gera retorno económico significativo, diz a organização.

No setor marinho, a WWF Portugal diz que é urgente assegurar o financiamento regular e estrutural dos comités de cogestão de pescarias, bem como a implementação dos respetivos planos de gestão, fundamentais para a sustentabilidade das atividades piscatórias e para a recuperação dos ecossistemas marinhos.

A WWF Portugal quer que o OE2026 contemple recursos para a proteção de 30% do território terrestre e marinho, para a elaboração e implementação de um Plano Nacional de Restauro e de um Plano de Ação para o Restauro Fluvial, para uma Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, ou para uma Lista Vermelha de Habitats nacionais e que contemple a eliminação gradual de todos os subsídios e apoios públicos aos combustíveis fósseis, e que priorize soluções baseadas na Natureza nos Planos e ações de mitigação e adaptação às alterações climáticas.

Na semana em que vai ser apresentado o OE2026, o documento deve, defende a WWF, destinar recursos para elaborar uma Estratégia Nacional de Promoção do Consumo de Proteína Vegetal, que defina os princípios para a alimentação sustentável e os integre nas políticas de produção e consumo, bem como nas políticas de saúde e de compras públicas.