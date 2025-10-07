A cabeça de lista do Partido Trabalhista Português (PTP) à Câmara do Porto propôs esta terça-feira que os serviços da STCP sejam gratuitos na cidade, “para todas as idades”, para aliviar as famílias e melhorar o trânsito.

“Considerando que é extremamente relevante para poder mudar o congestionamento do trânsito na cidade, tenho a preocupação de criar transportes da STCP gratuitos no Porto, para todas as idades”, disse à Lusa Maria Amélia Costa.

Costa falava à Lusa à margem de uma reunião com a administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), prometendo mudanças na cidade decorrentes do acesso livre às várias linhas de autocarros.

“Aumenta o rendimento disponível das famílias no final do mês, fomenta o emprego, permitindo a mobilização pela cidade sem a preocupação de pagar um passe, e (…) faz com que a cidade seja mais ecológica”, descreveu.

Para a candidata, é fundamental que a STCP chegue a toda a cidade “com linhas regulares e horários regulares, ajustados às necessidades”.

“Temos é de ter formas de aceder ao meio de transporte mais próximas das pessoas, o que não tem acontecido até agora. Tenho conhecimento direto, em algumas freguesias, [de pessoas] que não têm meios de transporte nem de dia nem mais para a noite, tendo de usar o carro. (…) Aumenta o trânsito, aumenta a poluição”, criticou.

Dentro das propostas para a mobilidade, Maria Amélia Costa voltou a frisar a ideia de que mais tem falado na campanha, a da contratação de polícias sinaleiros, que nesta matéria poderiam dar prioridade aos autocarros nas principais vias e “tornar a cidade mais fluida no trânsito”.

De resto, a cabeça de lista do PTP, partido que não se encontra representado no executivo ou na assembleia municipal na composição atual, mostrou-se disponível para “articular” com os municípios vizinhos, e os outros beneficiários de linhas da STCP, o alargamento da gratuitidade.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo.