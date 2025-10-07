A Câmara de Valença vai tomar as diligências necessárias para apurar se o mosquito-tigre, identificado do outro lado da fronteira, em Tui (Galiza, Espanha), também está presente no concelho, revelou esta terça-feira o presidente da autarquia.
“Até hoje nada foi detetado. Mas, tendo sido detetado em Tui, vamos tomar as diligências necessárias para apurar se [o mosquito] também está presente em Valença”, disse à Lusa José Manuel Carpinteira, presidente daquela câmara do distrito de Viana do Castelo.
O mosquito-tigre pode transmitir doenças como a dengue e o zika e a Junta da Galiza confirmou esta terça-feira a presença do inseto no município de Tui, revelou a agência noticiosa Europa Press.
Citando um comunicado do governo galego, a agência refere que a identificação foi feita por profissionais da Rede Galega de Vigilância de Vetores (Regavivec), que integra as universidades de Vigo e Santiago de Compostela, após serem notificados por um morador de Tui através da aplicação Moquito Alert.
A rede, em colaboração com o município de Tui, vai “ampliar a vigilância” e colocar armadilhas “para avaliar a extensão e abundância do mosquito tigre na zona”.
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