Um cão chamado Eeyore tornou-se herói nos Estados Unidos depois de ter ajudado as autoridades a encontrar uma mulher de 86 anos que tinha desaparecido em Destin, na Flórida, após sofrer uma queda durante o passeio noturno. O episódio, registado por uma câmara corporal de um polícia, mostra o momento em que o animal guia os agentes até à idosa, que se encontrava ferida, mas consciente.

Segundo a polícia do Condado de Okaloosa, o alerta foi dado na noite de 25 de setembro, quando o marido comunicou o desaparecimento da idosa. “Ela nunca demora mais de 10 ou 15 minutos. Já passou quase uma hora”, disse o homem, visivelmente preocupado, à agente Devon Miller, conforme mostram as imagens divulgadas posteriormente nas redes sociais das autoridades, citadas pela ABC News.

Depois de receber uma breve descrição do cão, a agente iniciou buscas pela zona residencial até avistar Eeyore no meio da estrada. O animal aproximou-se da viatura policial e, de forma instintiva, levou o agente até um campo próximo, onde a mulher estava caída num passeio perto de um campo de golfe. “Ele praticamente arrastou-me até ela”, contou Miller.

As imagens captadas pela câmara corporal mostram o reencontro emocionante entre a mulher e o cão. “Oh, Eeyore, és um bom rapaz. A avó ama-te”, pode ouvir-se a idosa dizer no vídeo do resgate. Apesar das feridas provocadas pela queda, a mulher estava consciente e foi posteriormente transportada para uma unidade médica para observação.

De acordo com as autoridades, Eeyore é o cão do filho da vítima e não o seu animal de companhia habitual — um detalhe que torna o gesto ainda mais surpreendente. A agente responsável pela operação sublinhou que a rapidez com que o cão reagiu foi decisiva para o desfecho positivo da ocorrência.

O caso foi amplamente partilhado nas redes sociais da polícia, onde os internautas elogiaram a coragem e a lealdade de Eeyore. O Gabinete do Xerife do Condado de Okaloosa classificou o episódio como um “exemplo perfeito da ligação única entre humanos e animais”.

*Texto editado por Cátia Andrea Costa