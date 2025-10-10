Horas depois da aprovação do acordo de cessar-fogo em Gaza pelo governo de Benjamin Netanyahu, as tropas israelitas começaram a sair de vários pontos da Cidade de Gaza, a zona central do território. A sua saída corresponde à entrada de milhares de palestinianos, que começaram a regressar às zonas onde viviam, após terem sido deslocados à força várias vezes nos últimos dois anos.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) já anunciaram que esperam concluir a retirada das tropas para as linhas de posicionamento acordadas em Gaza até ao final desta sexta-feira, no âmbito do acordo com o Hamas para garantir a libertação de todos os reféns detidos pelo grupo terrorista no território.

Depois de concluída a retirada, as IDF permanecerão no controlo de pouco mais de metade do território da Faixa, 53% — a maior parte fora das áreas urbanas. Nas redes sociais, incluindo no X, circulam vídeos de tanques a deslocarem-se para os locais acordados ao nascer do dia.

Após a troca dos prisioneiros palestinianos pelos reféns israelitas é esperado que as forças israelitas recuem quase na totalidade. Quando estiver concluída esta fase, serão autorizados camiões de ajuda em Gaza e serão levantadas as restrições em vigor à mobilidade dos palestinianos através de Rafah, de saída ou entrada no Egito.

No campo de Nuseirat, no centro de Gaza, as famílias começaram a deslocar-se em direção ao norte do território, mas ainda aguardam para entrar nas zonas do Corredor Netzarim, onde o exército israelita costumava operar, relatou o correspondente da Al Jazeera no local.

Consigo levam os pertences que não se perderam na guerra, deslocam-se maioritariamente a pé e quando chegam ao destino que antes era casa, encontram quase sempre escombros e destruição.

Desde as 12h00, hora local (10h00 em Lisboa) que vigora o cessar-fogo, segundo anunciou o exército israelita. Mesmo assim, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira Israel ainda lançou ataques aéreos em Khan Younis, provocando pelo menos uma explosão.