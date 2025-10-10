Foi uma informação que começou ainda na quarta-feira em alguns fóruns e grupos benfiquistas um pouco mais restritos, foi uma informação que começou a circular nas redes sociais esta quinta-feira, foi também uma informação desmentida… pelo próprio Luís Filipe Vieira. Alegadamente, alguém de dentro do clube tinha feito uma reserva de 184 quartos numa unidade hoteleira em Lisboa para o dia das eleições do Benfica em nome dos presidentes das Casas dos encarnados. “A ser verdade é muito mau. Também ouvi falar disso mas não vou acreditar. Além disso, já tive também informações de que não é verdade”, apontou.

Em entrevista à SIC/SIC Notícias na noite desta quinta-feira, onde voltou a deixar algumas críticas a Rui Costa, Luís Filipe Vieira fez questão de “desmistificar” outra das informações que começava a circular nos bastidores da campanha eleitoral. Em paralelo, e na antecâmara da entrega das listas aos órgãos sociais na Luz como aconteceu esta manhã, o antigo líder dos encarnados voltou a deixar uma garantia: “Eu só quero acabar aquilo que acabei, os benfiquistas sabem que comigo é para voltar a ganhar. O que farei se não ganhar? Tenho 76 anos, as próximas eleições já teria 80… Mas também me parece que vai haver outra vez eleições daqui a dois anos se eu não ganhar, vai ver… Estes novos Estatutos permitem que isso aconteça”.

????Luís Filipe Vieira também formalizou a sua candidatura pic.twitter.com/Gg0N40s4EH — Visão Vermelha ????️ (@VVermelha) October 10, 2025

“Nesta fase julgo que sou muito importante para o Benfica. Processos com a Justiça? Se eu não soubesse que sou inocente, não estava aqui. A Justiça vai fazer o seu trabalho. Que imagem tenho do Benfica? Se vier na rua comigo vai ver o que as pessoas me dizem, o que me satisfaz é que nunca fui agredido verbalmente por ninguém. Se fosse um bandido qualquer ou se tivesse lesado o Benfica não era assim nem a Justiça já teria atuado de outra maneira. Chapéu de chuva? Não, nada disso. As pessoas esquecem-se mas fui eu que me demiti do Benfica. Em 2021 demiti-me do Benfica a pedido do Domingos Soares de Oliveira, estava em curso um empréstimo obrigacionista e disse que não avançava se não me demitisse”, referiu Vieira.

“Se eu não ganhar, daqui a dois anos vão ver. Os benfiquistas vão perceber nos próximos dois anos o que estou a dizer. Vou-lhe dar um exemplo: a curto prazo, o Benfica tem 100 milhões de euros para pagar. Cometi alguns erros, que não vou dizer, mas tenho muito orgulho do que fiz. Manuel Vilarinho? Chamou-me a casa dele há três ou quatro meses e disse que era muito amigo do pai de Noronha Lopes… Se não fosse eu não tinha acabado o mandato. Vilarinho simulou duas vezes ataques cardíacos para ir embora do Benfica mas eu estive sempre ao lado dele para que acabasse o mandato, como aconteceu”, apontou.

Luís Filipe Vieira disse que Manuel Vilarinho simulou ataques cardíacos para saltar fora da presidência do Benfica pic.twitter.com/KLAip6o83o — Camilo Swifty (@CamiloSwifty) October 10, 2025

Ao mesmo tempo, o antigo presidente dos encarnados voltou a falar sobre um possível regresso de Domingos Soares de Oliveira. “Sim, se eu for eleito o Domingo Soares de Oliveira vai voltar ao Benfica. E não é só esse que vai regressar, vai ter muitas notícias de regressos”, assumiu, antes de elogiar também o antigo diretor geral do clube e da SAD, Tiago Pinto: “Está a fazer um trabalho fabuloso [no Bournemouth]. Quando pensar um dia em regressar, sabe que tem sempre a porta aberta. E se eu não estiver [se não for o presidente], se calhar poderá ser um dia o presidente do Benfica até”. “Não vale a pena falar em nomes, os benfiquistas sabem que eu vou fazer. Eu trabalhei a sempre no Benfica, há muitos que ainda têm coroas de glória pelo que eu e outros fizemos. Rui Costa diz que as coisas não estavam bem? Só pode ser ignorante. O Benfica tem de ganhar os Campeonatos nos próximos anos mas está a provar que é ingovernável”, salientou.

“Quando saí, deixei uma casa como nunca ninguém deixou.” Confrontado sobre uma versão diferente da parte de Rui Costa, Vieira remata: “Ao Rui Costa tenho de chamar ignorante.” Veja a entrevista completa: https://t.co/oBljpcBXoN pic.twitter.com/jDZpOGLhIq — SIC Notícias (@SICNoticias) October 9, 2025

“Nesta altura só penso em reparar o Benfica, que está muito mal de saúde. O que me proponho é ter outra vez a hegemonia portuguesa de ganhar os Campeonatos todos para depois projetar uma equipa europeia. Vamos contratar muito em Portugal. Quero também acabar aquilo que deixei por acabar no Seixal, com o Colégio, o Hotel e a expansão… E vão regressar algumas pessoas ao Seixal comigo, também posso adiantar isso. Direitos televisivos? Penso que poderemos ter 65 a 70 milhões por época. A prioridade nas negociações vai ser sempre para quem esteve connosco mas é preciso olhar para outro fator, que é a pirataria. Se não se conseguir acabar com a questão da pirataria, vai sempre haver menos dinheiro”, acrescentou ainda Vieira, que considera não fazer sentido haver uma Rádio Benfica e que prometeu um novo Estádio da Luz.

A lista de Luís Filipe Vieira aos órgãos sociais do Benfica

Direção

Luís Filipe Ferreira Vieira, presidente

Bruno David Polainas Batista, vice-presidente

João Filipe Fidalgo Antunes, vice-presidente

José Fernandes Malta, vice-presidente

Luís Fernando Cordeiro de Almeida Melo, vice-presidente

Pedro de Albuquerque Mateus, vice-presidente

Luís Filipe Sousa Pinto Melo, vice-presidente

Jeremias Madalena Rodrigues, vice-presidente

Mesa da Assembleia Geral

João José Garcia Correia, presidente

José Joaquim Amaral Marques, vice-presidente

Duarte Filipe Neves Trindade Amaro Durão, vice-presidente

Ana Sofia Gonçalves de Sousa de Aguiar Beleza, secretária

Rui Costa Cabral Correia, secretário

Conselho Fiscal

João Paulo da Silva Pratas, presidente

João Pedro de Aragão Cardoso Nava, vice-presidente

Célia Maria Pedro Custódio, vice-presidente

João Augusto Rodrigues de Castro Ambrósio, vogal

Sofia Monge da Silva Cardoso, vogal

Conselho de Remunerações