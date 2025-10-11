Um incêndio que deflagrou este sábado na freguesia de Brunhais, na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, está a ser combatido por 7 meios aéreos e mais de 120 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Ave, o alerta para o fogo foi dado às 11h42, sendo que o incêndio lavra “numa zona de mato”.

A mesma fonte referiu que “não há habitações em risco”.

No total, combatem aquele incêndio 120 operacionais, apoiados por 36 viaturas e 7 meios aéreos (aviões e helicópteros).

Notícia atualizada às 15h52, com aumento de meios de socorro.