É longe dos holofotes de Hollywood que George Clooney tem vivido no sul de França com a sua família. A decisão de fugir do foco mediático em Los Angeles e assentar em Brignoles, uma pacata localidade na região da Provença, foi tomada em prol da infância dos seus filhos, os gémeos Alexander e Ella. Agora, os quatro aproveitam o refúgio que parece ser a sua casa: uma quinta do século XVIII, com um olival e um campo de lavanda.

“Temos muita sorte, vivemos numa quinta em França. Grande parte da minha infância foi passada numa quinta e eu detestava, mas agora, para eles, é diferente: não estão colados ao iPad. Jantam com adultos e têm de arrumar os pratos. Têm uma vida muito melhor”, confessou o norte-americano numa recente entrevista à Esquire.

Sob o nome de “Domaine du Canadel”, a propriedade tem mais de 900 metros quadrados construídos e conta com uma mansão do século XVIII que se divide em três andares que comunicam através de uma escadaria de pedra. Tem piscina, um bosque privado, vinhas, um lago, um campo de ténis e o tal campo de lavanda. De acordo com a ABC, a família de Clooney pode ainda passear pelo olival, com centenas de árvores.

“Em França, as pessoas não se importam com a fama”, afirmou Clooney garantindo que podem desfrutar de uma vida mais normal, sem os paparazzi nem a pressão que acompanha as estrelas de Hollywood.

Não é a primeira vez, no entanto, que o ator foge de Hollywood para viver perto da natureza. Durante anos, a sua residência de férias mais conhecida foi a Villa Oleandra, na margem do Lago di Como, em Itália. A propriedade foi colocada à venda em 2023.