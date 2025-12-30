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George Clooney, mulher e filhos obtiveram a nacionalidade francesa para proteger a privacidade da família

Este artigo tem mais de 6 meses

O ator de Hollywood é agora também francês, juntamente com a mulher, Amal Clooney, e os filhos. Longe de LA, a família escolheu uma quinta no sul de França para educar os gémeos de oito anos.

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As preocupações de Clooney com a privacidade da família remontam, pelo menos, a 2021, quando o ator escreveu uma carta aberta, dirigida ao Daily Mail, pedindo que os rostos dos seus filhos se mantivessem fora das objetivas dos paparazzi.

GC Images

As preocupações de Clooney com a privacidade da família remontam, pelo menos, a 2021, quando o ator escreveu uma carta aberta, dirigida ao Daily Mail, pedindo que os rostos dos seus filhos se mantivessem fora das objetivas dos paparazzi.

GC Images

George Clooney, a mulher — a advogada de direitos humanos britânico-libanesa, Amal Alamuddin Clooney — e os dois filhos obtiveram a nacionalidade francesa de acordo com um decreto oficial que listava todas as naturalizações do país publicado no Journal officiel de la République (o equivalente ao português Diário da República) citado pela AFP. Numa entrevista à revista Esquire em outubro, a “cultura de Hollywood” causava preocupação a uma das caras mais conhecidas da indústria do cinema. “Preocupava-me educar os nossos filhos em Los Angeles, na cultura de Hollywood”, disse Clooney, por sentir “que eles nunca teriam uma oportunidade justa na vida”. “Em França, eles não ligam nenhuma à fama” acrescentou, elogiando o entendimento da lei francesa quanto ao direito à privacidade.

“Aqui, eles não tiram fotografias a crianças. Não há paparazzi escondidos nos portões das escolas. Isso é a prioridade número um para nós”, explicou ainda. “Não quero que eles andem por aí preocupados com paparazzi. Não quero que sejam comparados aos filhos famosos de outras pessoas.”

As preocupações de Clooney com a privacidade da família remontam, pelo menos, a 2021, quando o ator escreveu uma carta aberta, dirigida ao Daily Mail, pedindo que os rostos dos seus filhos se mantivessem fora das objetivas dos paparazzi.

Em 2002, Clooney comprou uma propriedade pitoresca na região do Lago de Como, em Itália. O ator de Hollywood casou depois com Amal em 2014 com Amal. Embora também sejam donos de imóveis em Inglaterra e no Kentucky, a residência principal do casal desde 2021, é uma quinta com mais de 170 hectares na região da Provença, no sul de França: “É onde somos mais felizes”, partilhou o ator à francesa RTL.

Também o cineasta americano Jim Jarmusch está a tentar obter a nacionalidade francesa e, segundo anunciou à rádio France Inter na sexta-feira, o processo está em curso.

A legislação francesa garante uma proteção robusta à privacidade, não sendo permitido fotografar pessoas em ambientes privados e mesmo em espaços públicos, as  imagens de celebridades só podem ser publicadas quando houver relação direta com sua atuação como figuras públicas.

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