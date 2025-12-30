George Clooney, mulher e filhos obtiveram a nacionalidade francesa para proteger a privacidade da família

“Aqui, eles não tiram fotografias a crianças. Não há paparazzi escondidos nos portões das escolas. Isso é a prioridade número um para nós”, explicou ainda. “Não quero que eles andem por aí preocupados com paparazzi. Não quero que sejam comparados aos filhos famosos de outras pessoas.”

As preocupações de Clooney com a privacidade da família remontam, pelo menos, a 2021, quando o ator escreveu uma carta aberta, dirigida ao Daily Mail, pedindo que os rostos dos seus filhos se mantivessem fora das objetivas dos paparazzi.

Em 2002, Clooney comprou uma propriedade pitoresca na região do Lago de Como, em Itália. O ator de Hollywood casou depois com Amal em 2014 com Amal. Embora também sejam donos de imóveis em Inglaterra e no Kentucky, a residência principal do casal desde 2021, é uma quinta com mais de 170 hectares na região da Provença, no sul de França: “É onde somos mais felizes”, partilhou o ator à francesa RTL.

Também o cineasta americano Jim Jarmusch está a tentar obter a nacionalidade francesa e, segundo anunciou à rádio France Inter na sexta-feira, o processo está em curso.

A legislação francesa garante uma proteção robusta à privacidade, não sendo permitido fotografar pessoas em ambientes privados e mesmo em espaços públicos, as imagens de celebridades só podem ser publicadas quando houver relação direta com sua atuação como figuras públicas.