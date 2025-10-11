A PSP da Amadora deteve na madrugada deste sábado um homem suspeito de posse de arma proibida e tráfico de estupefaciente. Os agentes foram alertados pelo som de disparos enquanto se encontravam a fazer um patrulhamento de rotina nas imediações da Cova da Moura, apurou o Observador.

Dentro do local, repararam que o homem de 42 anos fez mais três disparos antes de entrar numa viatura, que foi localizada. O suspeito tentou fugir, sem sucesso. “Dado que estava armado e que a situação comportava um risco elevado, os polícias realizaram uma abordagem de alto risco”, indica a PSP em comunicado. O suspeito, que se recusou a sair do carro, teve que ser extraído do mesmo.

Na viatura, foi encontrada uma arma de fogo de calibre .38, para a qual o suspeito não possuía licença de uso e porte de arma e que foi usada para fazer os disparos ouvidos pelas autoridades. Mas nas buscas, foi possível detetar outra arma de fogo, de calibre .22, dentro do carro, e foram ainda encontrados dois foguetes de sinalização, uma mira holográfica, um machado, uma balança com vestígios do que se crê ser estupefaciente, 270 euros em numerário, 600 munições de vários calibres, monóculos, e uma bolsa a tiracolo.

Além disso, o suspeito também estava na posse de cocaína e heroína.

O homem de 42 anos foi conduzido às celas do COMETLIS de forma a ser presente ao Tribunal de Turno da Amadora esta manhã.