A seleção portuguesa faz esta sexta-feira o último treino antes da receção de terça-feira à Hungria, da quarta jornada do Grupo F, que pode garantir a qualificação lusa para a fase final do Mundial2026 de futebol.

Portugal tem a sessão agendada para as 17h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e, como habitualmente, os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social. Antes do treino, às 16h00, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os húngaros.

No sábado, a equipa das “quinas” bateu a Irlanda, por 1-0, com um golo de Rúben Neves já nos descontos, aos 90+1 minutos, o primeiro de sempre do médio pela seleção nacional, no dia em que completou 60 internacionalizações.

Nessa partida, o avançado João Félix esteve ausente devido a lesão, enquanto o central Gonçalo Inácio foi titular, mas saiu ao intervalo devido a questões físicas. Por essa razão, os dois jogadores estão, para já, em dúvida para a receção aos húngaros, assim como Rafael Leão, que não chegou a treinar no domingo.

O Portugal-Hungria está agendado para as 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguida da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um. Um triunfo sobre a Hungria e um empate ou derrota da Arménia na Irlanda garante a Portugal a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo, sétima seguida. Já nesta campanha, em setembro, Portugal foi a Budapeste vencer os magiares por 3-2.

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.