O português Sandro Baessa conquistou esta segunda-feira a medalha de ouro nos 400 metros barreiras do Campeonato do Mundo Virtus, competição para atletas com deficiência intelectual, a decorrer em Brisbane, na Austrália, segunda pessoal e 10.ª da seleção lusa.

No terceiro dia da competição, a seleção portuguesa somou um titulo mundial, com Sandro Baessa a regressar ao lugar mais alto do pódio nos 400 metros barreiras (58,63 segundos), após o ouro nos 1.500 metros, uma medalha de prata e duas de bronze.

Ana Filipe, depois do titulo mundial conquistado no triplo salto no primeiro dia de competição, arrecadou a medalha de prata ao ser segunda classificada no salto em comprimento (5,16 metros).

Cristiano Pereira, terceiro posicionado nos 3.000 metros obstáculos (10.38,36 minutos), e Lenine Cunha, que fechou o pódio no salto em comprimento (6,27 metros) — alcançando a sua terceira medalha — conquistaram os bronzes.

Neste terceiro dia, houve ainda eliminatórias de 200 metros, com Carina Paim (26,93 segundos) e Igor Oliveira (22,75) a avançarem para a final. O mesmo foi conseguido por Sandro Baessa, mas nos 800 metros.

Portugal, que defende na Austrália o título de Campeão do Mundo por equipas (T20), conquistado nos últimos Mundiais de Vichy (França’2023), soma um total de 10 medalhas, sendo cinco de ouro, três de prata e duas de bronze.

Este Campeonato do Mundo Virtus está a decorrer em Brisbane, nas instalações do Queensland Sport and Athletics Centre (QSAC), instalações que serão a pista de treino para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Brisbane 2032.