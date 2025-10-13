Seis pessoas foram mortas e 17 ficaram feridas domingo à noite no Equador, num ataque de um grupo armado, provavelmente ligado ao tráfico de droga, durante um jogo de futebol num bairro de Guayaquil, anunciou esta segunda-feira a polícia.

Por volta das 23h locais de domingo (4h GMT de segunda-feira), “seis ou sete pessoas”, que se deslocavam em motociclos e dois carros SUV, “abriram fogo”, indicou a polícia à imprensa.

Pelo menos, foram dados 85 disparos de rifles ou pistolas, registados nas primeiras análises balísticas.

Duas pessoas morreram no local, enquanto as restantes quatro faleceram no hospital para onde foram transportadas para serem socorridas.

Os feridos, incluindo três menores que assistiam ao jogo de futebol, foram atingidos nas pernas, nos tornozelos e nas costelas.

Duas das pessoas mortas tinham antecedentes criminais, indicou a polícia, que atribuiu o ataque a uma disputa territorial pelo tráfico de droga, acrescentando que já foram detidos dois suspeitos foram detidos.

Também no domingo, cinco pessoas foram mortas em Playas, no noroeste do país, durante na festa do 15º aniversário de uma jovem, segundo informações da imprensa local.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]

O Equador, que se encontra na rota do tráfico de cocaína com destino aos Estados Unidos e à Europa, está mergulhado em violência de gangues que empregam assassinos profissionais e que também se dedicam à extorsão e aos sequestros. Algumas estão associadas a cartéis mexicanos, colombianos e albaneses.

Apesar da política de combate ao crime organizado do presidente equatoriano, Daniel Noboa, mais de 4.600 homicídios foram cometidos nos primeiros seis meses deste ano neste país de pouco mais de 18 milhões de habitantes, número que representa um aumento de 47% em comparação com o mesmo período de 2024.