A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) vai apresentar, no sábado, o livro Guia de Polinizadores de Portugal, uma obra com informação científica acessível sobre 222 espécies nacionais de polinizadores.

A publicação é um dos resultados do projeto PolinizAÇÃO, financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Energia, e surge para “inspirar, sensibilizar e envolver todos os cidadãos na conservação dos polinizadores — organismos essenciais à vida”, afirmou a FCTUC, num comunicado enviado esta segunda-feira à agência Lusa.

O livro, além da informação sobre mais de duas centenas de espécies polinizadoras de Portugal, inclui fotografias, na maioria dos casos a mostrar a interação destes organismos com as flores onde se alimentam. Destaque ainda para os esquemas que ajudam a reconhecer os grupos de polinizadores e a identificar detalhes morfológicos úteis.

Segundo o cocoordenador do projeto PolinizAÇÃO e da edição da obra, João Loureiro, o guia “nasce de uma enorme vontade coletiva do Grupo de Trabalho de Disseminação, Divulgação e Educação Ambiental do projeto PolinizAÇÃO de aproximar a ciência da sociedade e criar uma ferramenta que permita a cientistas e não-cientistas aprender um pouco mais sobre estes animais”.

“Os polinizadores estão no centro da nossa vida quotidiana, mesmo quando não damos por isso”, acrescentou o também investigador no Centro de Ecologia Funcional (CFE) do Departamento de Ciências da Vida (DCV).

De acordo com o especialista, o objetivo é que a obra inspire a descoberta e a conservação destes organismos, “fundamentais para a biodiversidade, para a nossa alimentação e para a nossa própria sobrevivência”.

A responsável pela coordenação editorial do livro e membro do CFE/DCV, Carolina Caetano, considerou que “a grande maioria dos polinizadores em Portugal são insetos, que continuam a enfrentar preconceitos e muitas vezes são encarados com receio”. “É preciso olhá-los com outros olhos para deixar o medo de lado e protegê-los” frisou.

Na obra, como informou a responsável, os leitores podem aprender sobre o fenómeno da polinização e descobrir formas de ajudar, como, por exemplo, através da ciência cidadã.

O Guia de Polinizadores de Portugal contou com a colaboração de mais de 25 investigadores e especialistas nacionais em entomologia e botânica.

O evento de lançamento vai decorrer no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, no sábado, às 11h00, aberto a toda a comunidade, e contará com a presença de alguns dos autores.