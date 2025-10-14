As autoridades norte-americanas confirmaram a morte de 16 pessoas na explosão de uma fábrica de explosivos na zona rural do Tennessee, na sexta-feira, dia 10 de outubro. No passado sábado a polícia já tinha informado que “não havia sobreviventes”, mas na altura acreditava-se que havia 18 pessoas no local da explosão — entretanto, duas foram localizadas em outro lugar.

Os nomes dos mortos foram divulgados numa conferência de imprensa na passada segunda-feira, dia 13, no exterior das instalações da Accurate Energetic Systems, a empresa que sofreu a explosão, no condado de Hickman. O xerife Chris Davis afirmou durante a conferência de imprensa, de acordo com a BBC, que conhecia algumas das vítimas: uma era professora, outro era o marido da sua vizinha e uma terceira era um dos seus melhores amigos. Os mortos são: Jason Adams, Erick Anderson, Billy Baker, Adam Boatman, Christopher Clark, Mindy Clifton, James Cook, Reyna Gillahan, LaTeisha Mays, Jeremy Moore, Melinda Rainey, Melissa Stanford, Trenton Stewart, Rachel Woodall, Steven Wright e Donald Yowell.

On Friday, October 10, an explosion was reported at a Tennessee explosives manufacturer in Hickman County.



The explosion took place at the Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area. pic.twitter.com/B7MA2VJgyR — NewsChannel 5 (@NC5) October 10, 2025

Entretanto, a divulgação da lista não significa que os corpos já tenham sido identificados. De acordo com as autoridades, os indivíduos estão “presumivelmente mortos” e o processo de reconhecimento dos restos mortais está em curso. Na passada sexta-feira, o xerife Davis já havia dito que o local da explosão era “um dos mais devastadores” que já viu: “Não há nada a descrever, desapareceu tudo”.

A causa da explosão permanece por esclarecer e está a ser investigada pelos agentes do departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos. A explosão aconteceu no início da manhã do dia 10 de outubro e destruiu um dos prédios da Accurate Energetic Systems, em McEwen, a cerca de 80 quilómetros a oeste da capital Nashville. A empresa é responsável por produzir explosivos e equipamentos de energia para serviços militares, aeroespaciais e indústrias de mineração e demolição. O departamento de Defesa e de Segurança Interna dos EUA é um dos clientes, de acordo com a Association of the United States Army.