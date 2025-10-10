Não há sobreviventes depois de uma explosão numa fábrica de explosivos na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro, no estado norte-americano do Tennessee, confirmou o xerife do Condado de Humphreys, Chris Davis, à imprensa norte-americana. Numa conferência de imprensa na passada sexta-feira, o xerife disse que havia 19 desaparecidos e quatro a cinco pessoas foram hospitalizadas por ferimentos sofridos. As autoridades, entretanto ainda não avançam com um número oficial de mortos porque os trabalhos de reconhecimento dos corpos ainda estão a decorrer.

“Há fatalidades, mas não vou dar um número porque estamos sempre a desejar o melhor e há uma possibilidade de alguém estar ferido em algum lugar que não sabemos”, assinalou o xerife na passada sexta-feira, quando disse que o local da explosão é “um dos mais devastadores” que já viu. “Não há nada a descrever, desapareceu tudo”.

On Friday, October 10, an explosion was reported at a Tennessee explosives manufacturer in Hickman County.



The explosion took place at the Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area. pic.twitter.com/B7MA2VJgyR — NewsChannel 5 (@NC5) October 10, 2025

A explosão aconteceu às 7h48 locais (13h48 em Portugal continental) e destruiu um dos prédios da Accurate Energetic Systems, em McEwen, a cerca de 80 quilómetros a oeste da capital Nashville. A empresa é responsável por produzir explosivos e equipamentos de energia para serviços militares, aeroespaciais e indústrias de mineração e demolição. O departamento de Defesa e de Segurança Interna dos EUA é um dos clientes, de acordo com a Association of the United States Army.

“Temos uma grande investigação a decorrer”, afirmou o xerife responsável, durante a conferência de imprensa. “Não vamos só limpar a área e sair. Provavelmente vamos permanecer por alguns dias”, esclarece, confirmando que participam das averiguações os departamentos de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, o de Segurança Interna e o de investigação do próprio Tennessee.

Dozens of people are currently unaccounted for following an catastrophic and extremely large explosion at a manufacturing plant



????#Bucksnort | #Tennessee

pic.twitter.com/S9KPuoPrIv — MH Cronicle 2.0 (@MHChronicle) October 10, 2025

À BBC, a diretora de relações com os media do hospital TriStar Health, Casey Stapp, confirmou que a unidade recebeu duas pessoas com ferimentos leves causados pela explosão desta sexta-feira e que já receberam alta. Um terceiro utente ainda está a receber tratamento no hospital, mas inspira cuidados ligeiros. Entretanto, de acordo com a imprensa local, há mais pessoas internadas em outras unidades de saúde da área.

Anteriormente a Associated Press havia avançado que as equipas de emergência não conseguiam aceder ao local pelas detonações contínuas, mesmo depois da grande explosão. Um residente próximo, citado pela CBS News, disse que acordou com a terra a tremer. “Pensei que a casa havia colapsado comigo dentro. Vivo muito próximo à fábrica e percebi cerca de 30 segundos depois de acordar que havia sido lá”.